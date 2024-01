Javier Macaya (UDI) por pacto fiscal: “Vamos a rechazar todo lo que signifique subirle los impuestos a las personas y a las empresas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras un intenso año político y legislativo, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya Danus, hace un balance de los temas que marcaron el debate y lo seguirá haciendo. Al igual que el resto de sus pares gozará de un descanso que este año fue más bienvenido que nunca en el Congreso. Muchos de los parlamentarios admiten que llegaron “agotados” al tradicional receso de febrero.

Y, claro, porque las reformas de pensiones y tributaria (pacto fiscal) y la crisis de las isapres se tomaron el año, con un debate intenso. En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario opositor aborda estas materias y adelanta cómo las enfrentará al regreso legislativo en marzo.

-En ese contexto, se conoce el contenido del proyecto de cumplimiento tributario, en el marco del pacto fiscal, ¿cuánto respaldo tiene en su sector?

-Hay muchas normas de evasión que en su momento fueron aprobadas por la bancada de diputados de la UDI. Hay ciertas normas que supuestamente van a combatir la elusión, que transforman al Servicio de Impuestos Internos en un ente todopoderoso, que desde el Estado, buscará perseguir a los contribuyentes y matar su espíritu emprendedor.

-¿Cómo en qué casos?

-Las normas que buscan inmiscuirse en la vida privada de las personas…

-¿Se refiere a la flexibilización del levantamiento del secreto bancario?

-Y otras que convierten al SII en juez y parte. No he visto el detalle de las normas del proyecto que presentó el Gobierno, vamos a tener febrero para entender y conocerlo en detalle. Nuestras aprensiones siempre han ido por el lado de supuestas normas antielusivas, que pueden generar el efecto contrario.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, el incentivo de la delación compensada, al interior de las empresas, se puede terminar transformando en un incentivo para poner trampas, incluso al interior de la actividad de una empresa, para buscar afectar su prestigio o el funcionamiento interno. Hoy día tenemos mucha más información respecto a lo que ocurre al interior de las empresas respecto a prácticas atentatorias contra sus dinámicas internas y me parece que las formas de delación compensada, exceso atribución al SII, en fin, el levantamiento del secreto bancario, donde no tengamos el resguardo de lo judicial, van a ser normas que vamos a revisar con mucha mayor profundidad para ver de qué manera las enfrentamos y las podemos mejorar. Pero no nos cerramos a esta discusión, creemos que hay que tenerla.

-Entonces, el trámite no va a ser tan fluido como esperaba al Gobierno.

-Desconozco la razón por la que el Gobierno prefirió adelantar esta discusión y separarla de la discusión de las normas de impuesto a la renta. Pero es una decisión que ya tomó y nos permite revisar con mayor profundidad lo que están pensando en esta materia.

-¿Su sector se sentiría más cómodo habiendo avanzado en el impuesto a la renta primero?

-En la actual situación económica, con las dificultades que tiene la economía para reanimarse, con un crecimiento que está ausente en el discurso y en la agenda del Gobierno, subir los impuestos no conversa con el momento económico actual. Nosotros vamos a respaldar todo lo que signifique agilizar trámites, permisología; pero también vamos a rechazar todo lo que en este momento signifique subirle los impuestos a las personas y a las empresas. Creemos que lo que requiere Chile hoy día es mayor crecimiento, que va aparejado de mayor recaudación y no necesariamente mayores impuestos. Estamos de acuerdo con que Chile tiene que aumentar su recaudación tributaria, pero eso no es sinónimo de subir los impuestos.

Pensiones: “Perfeccionar no refundar”

-¿Cómo responde a las críticas de quienes sostienen que ChileVamos está muy de acuerdo con solidarizar el pago de la deuda de las isapres y no así en materia de pensiones?

-Son las típicas consignas vacías de contenido de parte de la izquierda. Nosotros estamos a favor de solidarizar con impuestos generales con la máxima profundidad. De hecho, la reforma más importante que se ha hecho en solidaridad en pensiones, se hizo en el gobierno del expresidente Piñera y se llama PGU.

-Javier, ¿qué expectativas se hace de la reforma de pensiones en su tramitación en el Senado?

-Primero le sugeriría al Gobierno que aproveche este receso legislativo para repensar las malas reformas. Estoy convencido que el trabajo de la oposición, más que decirle que no al Gobierno, es convencerlo de que sus ideas no sólo son malas porque la evidencia técnica del mundo indica que los sistemas de reparto están en retirada y que no funcionan, sino que también hay que ser capaz de convencerlo de que son impopulares y que no tienen respaldo de la ciudadanía. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que se puede simplificar el proyecto…

-¿Qué significaría “simplificar”?

-Que suban las cotizaciones, en eso hay un acuerdo, y que todo ese aumento vaya a la cuenta individual; que le introduzcan más competencia al sistema, que se permita la posibilidad de que se incorporen a la industria previsional nuevos actores; generar una mayor libertad de elección con la entrada de estos nuevos actores; que tengamos la posibilidad de no cobrar comisiones cuando hay rentabilidades negativas… Hay muchas adecuaciones que nosotros sí estamos dispuestos a hacerle al sistema, pero que impliquen perfeccionarlo no refundarlo, esa es nuestra línea roja en esta materia.

-¿Y se van a mantener en la postura de que el 6% adicional vaya completo a cotización individual o estarían abiertos a considerar la propuesta de Demócratas?

-No conozco el detalle de la propuesta, pero fíjate que para nosotros la premisa de que todo aumento de cotización vaya a la cuenta individual y que no exista una refundación del sistema, como por ejemplo implicaría la división de la entidad administradora y de la entidad recaudadora, son aspectos que no solamente no tienen evidencia técnica de sus ventajas, sino que tampoco cuentan con respaldo de la ciudadanía. Y, esperamos, con Demócratas, con la oposición que es mucho más amplia que la derecha o que Chile Vamos, confluir en una posición lo más uniforme posible, pensando en que los desafíos que se vienen este 2024 son muy importantes.

-La propuesta de Demócratas destina un 4,2% a capitalización individual y un 1,8% a un seguro de longevidad. ¿No estarían dispuestos a analizarla?

-Yo he revisado evidencia respecto al seguro de longevidad, me gustó mucho una columna que hizo Óscar Landerretche que hablaba básicamente de acompañarse de la evidencia de lo que funciona y todo lo que no vaya a la cuenta individual, yo procuraría que fuera financiado con impuestos generales.

-¿Qué balance hace del año legislativa y políticamente?

-Un año perdido, donde sin lugar a dudas la pérdida de la oportunidad de haber sacado adelante un pacto de mayor estabilidad, como era la posibilidad de dar a Chile una nueva Constitución fracasó. Y sobre todo un año perdido por la situación que existe en materia de economía, empleo y seguridad. En esos tres aspectos este Gobierno ha hecho mucho daño y nuestra misión, nuestra obligación, como oposición, es evitar que este Gobierno siga haciendo daño con malas reformas en lo que resta de su administración. Y, en lo posible, convencerlo de que tiene que enmendar el rumbo a ideas que incluso, si las toma, van a ser un éxito político para el Gobierno.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, la posibilidad de aumentar la competencia en el sistema previsional chileno, con la entrada de nuevos actores; llegar a un acuerdo de que del aumento de la cotización, lo que sea, aprovechemos que ya que es gradual, la primera parte vaya a la cuenta individual y lo que venga en el futuro, se discutirá en el futuro si va a reparto o a cuenta individual. Pero avancemos en lo que tenemos hoy día un cierto consenso; lo que, además, va a ser un éxito político para el propio Gobierno y ojalá que se den cuenta eso como una oportunidad.

“Debimos ser más rápidos en desahuciar malas reformas”

-Como presidente de la UDI, ¿hay alguna autocrítica de su actuación en este Gobierno? Se lo pregunto porque desde la izquierda acusan que le han negado la sal y el agua.

-Nosotros hemos rechazado todas aquellas cosas que no se alinean con dos premisas que son fundamentales: la evidencia técnica y la opinión de los expertos. Eso es lo que hicimos en materia de pensiones y en materia tributaria estamos convencidos de que la ciudadanía necesita que el país vuelva a crecer y que tenga más recaudación, pero no necesariamente que se suban los impuestos. La izquierda, lamentablemente, ha hecho sinónimo de mayor recaudación y mayores impuestos. Nosotros consideramos que para tener mayor recaudación, la torta tiene que ser más grande y muchas veces para eso se requiere bajar los impuestos, no necesariamente subirlos.

-Ya, ¿pero ustedes se han equivocado en algo?

-En política siempre uno tiene que ser autocrítico respecto a cosas que pudo haber hecho mejor y a mí me hubiese gustado que hubiéramos sido más rápidos en desahuciar malas reformas del Gobierno, para ser capaces de avanzar con mayor pragmatismo. No nos estamos negando a que el Gobierno avance, nos estamos negando a sus reformas mal concebidas. Quizás nuestro error ha sido no ser más directos en decirle al Gobierno que no estamos dispuestos a que mande ni siquiera un punto de la cotización individual a reparto. Y es importante que el Gobierno lo sepa, porque quizás ahí se puede simplificar la discusión.

-¿Se podría inferir que o hay una reforma de pensiones a la pinta de la derecha o no hay reforma de pensiones en este Gobierno?

-No, no se puede inferir eso. Nosotros no vamos a aprobar una reforma que contradiga la opinión de los expertos más prestigiados; la evidencia con datos cuestionados, desde la tasa de reemplazo a la sostenibilidad; y, con un rechazo muy mayoritario de la ciudadanía. Eso no es a la pinta de la derecha, tiene que ver con la evidencia técnica y con el respaldo ciudadano.

Crisis de las isapres: “Lo que hubo acá fue un cambio de condiciones”

-¿Qué tan conforme quedó con el resultado de la votación en la ley corta de isapres?

-Creo que es un paso importante para darle tranquilidad a los afiliados y usuarios del sistema público y privado de salud, no a los prestadores de salud, que atraviesan por una delicada situación financiera; tampoco a la red pública, que está con una situación de listas de espera como no se había vivido antes. Es una importante noticia y lo relevante ahora es actuar con la máxima celeridad en el resto de la tramitación legislativa. Y, por lo mismo, me preocupan las señales que se han entregado.

-¿Cómo cuáles?

-Las de algunas personas que están evaluando requerir de constitucionalidad este tema. O sea, me parece que sería no haber entendido el problema que se está viviendo en este en este en esta materia.

-¿Esa preocupación tiene que ver con el fondo, porque a su juicio no hay nada que sea inconstitucional?

-Lo que desconocen quienes han hecho esta amenaza de ir al Tribunal Constitucional es que la subsistencia del sistema depende de su estabilidad financiera y por mucho que puedan bajar algunos planes en el corto plazo y pueda significar “un beneficio” para los usuarios; en el mediano y, sobre todo, en el largo plazo, no va a haber que pagar, porque el sistema va a haber quebrado. Lo que buscamos con la ley es una fórmula para hacer cumplir el fallo, pero evitando la quiebra del sistema de isapre, que tiene un efecto cadena a los prestadores privados y también a la red pública de salud.

-¿Cómo explica Chile Vamos a los usuarios de que la solución para evitar la quiebra haya sido la mutualización del riesgo? Un sector contrario a ello, no sólo del oficialismo, lo explica como solidarizar la deuda.

-No tiene sentido, desde el punto de vista de la defensa de los usuarios, no del sistema, si el país quisiera avanzar en la dirección de lo que establece el programa de gobierno del presidente Boric, que es terminar con las isapres, bueno, quizá encontraron en esto una manera de encauzar eso. Pero creo que eso no conversa con la opinión del usuario del sistema privado, que obviamente quiere pagar menos, pero también quiere que el sistema siga existiendo; y tampoco con la opinión de los usuarios del sistema público, que ya está absolutamente atiborrado y con listas de esperas que son de vulneradoras de los derechos fundamentales de las personas que son usuarios:

-¿Cómo se entiende que los usuarios tengan que hacerse cargo de la viabilidad de un sistema que es privado? ¿Cómo se explica?

-Porque, en el fondo, lo que hubo acá fue un cambio de condiciones, producto de un fallo y con reglamentación y supervigilancia de las autoridades del Gobierno, de los distintos gobiernos, y con la regulación que existía en el Estado de Chile. Eso, indefectiblemente va a terminar siendo pagado por el Estado de Chile igual.