José García (RN), nuevo presidente del Senado: “Estamos aquí para debatir, pero también para construir acuerdos”

Es uno de los pocos parlamentarios que lleva más de tres décadas en el Congreso, pues llegó a la Cámara Baja en la primera hornada tras el regreso a la democracia, representando a la Región de La Araucanía por Renovación Nacional (RN), el senador José García Ruminot arribó a la Cámara Alta el año 2002 y se ha caracterizado por mantener un bajo perfil. Sin embargo, es respetado por sus pares de todos los sectores y se destaca por tener una buena relación transversal.

Como contador público que es, ha integrado desde 2018 la Comisión de Hacienda, primero en la Cámara y luego en el Senado; por lo que señala que le “encantaría” que sus nuevas funciones le permitieran mantenerse en esta instancia, pero “el que mucho abarca, poco aprieta”, reflexiona.

En esta conversación con Diario Financiero repasa las circunstancias de su llegada a la presidencia del Senado, admitiendo que “cuando hace un par de semanas atrás, Renovación Nacional me comunicó su decisión de postularme a la presidencia del Senado, naturalmente pensé que iba a ser una candidatura testimonial”.

Además, analiza los proyectos clave del Gobierno, que le corresponderá tramitar este año a la Cámara Alta. Y su foco primordial es seguridad, tema en el que se podría entender que esta mesa será de continuidad.

-¿Fue difícil para usted el proceso que lo llevó a la presidencia del Senado?

-Cuando hace un par de semanas atrás Renovación Nacional me comunicó su decisión de postularme a la presidencia del Senado, naturalmente pensé que iba a ser una candidatura testimonial, no me imaginé nunca que iba a tener el desenlace que tuvo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando la senadora Luz Ebensperger le pregunta al presidente del Senado si el cambio que tenía que hacer el comité PPD del senador Lagos Weber con la senadora Ximena Rincón, para la Comisión de Hacienda había llegado y dado que no había llegado el documento, ahí es cuando se produce realmente el quiebre. Bueno, comienza la votación y vemos que lo que se había planteado en algún minuto comienza a concretarse y creo que uno tiene que asumir las responsabilidades, tiene que asumir los desafíos. Una mayoría clarísima de la Sala del Senado nos puso en estas responsabilidades y ahora lo que corresponde es ponerle el hombro y asumir.

-¿En un escenario complejo?

-Naturalmente, entendiendo que lo hacemos en un ambiente de conflicto, no es la primera vez que el Senado vive conflictos, y, por lo tanto, haremos nuestro mejor esfuerzo. Nos vamos a dedicar mucho a sanar las heridas y lograr la mejor convivencia. No es sólo por el bien de la mesa, que lo es, es por el bien del país, por el bien de nuestra legislatura, por el bien del Senado.

-¿Es un desafío?

-Creo que tenemos la obligación de recomponer la armonía, las buenas relaciones y las buenas formas.

-Se lo preguntaba porque el oficialismo tiene la convicción de que ahora que la derecha tiene mayoría la va a imponer, ¿cree que esa estrategia sería adecuada?

-No es la estrategia que vamos a usar ni el senador Walker ni yo. Nuestras trayectorias también hablan y son de acuerdo, de entendimiento. Las comisiones que hemos asumido en las presidencias o que simplemente hemos integrado, siempre hemos trabajado los proyectos buscando sus fortalezas y mejorando sus debilidades, construyendo acuerdos.

-¿Los temores del oficialismo son infundados?

-Yo quiero despejar esos temores porque, de verdad, en la vida parlamentaria del senador Matías Walker y en la mía hay mucha más trayectoria de acuerdos y de privilegiar el buen nombre, tanto de la Cámara de Diputados, en su momento, como del Senado ahora, en lugar de enfrascarnos en peleas que nadie entiende y que finalmente terminan haciéndole daño a nuestro sistema democrático. Eso no significa que cuando tenemos puntos de vista diferentes no los expresemos. Si de eso se trata, estamos aquí para debatir, pero también para construir acuerdos, para generar leyes que nos permitan un país desarrollado, ese tiene que ser nuestro propósito.

Seguridad: “Nos hemos ido acercando (con el Gobierno)”

-¿Cuál es el sello que quiere imprimirle a su gestión?

-Quisiera que todos los proyectos de la agenda de seguridad, en la que tanto trabajaron el senador Juan Antonio Coloma y el senador Francisco Huenchumilla como mesa que terminó sus tareas el día martes recién pasado, que no alcanzaron a completar su tramitación, hay muchos de ellos muy importantes, hay varios también que ya tienen harto acuerdo, que esos proyectos sean prioritarios de nuestra gestión. Nos interesa mucho que esa agenda pueda finalmente tramitarse completamente.

-¿Qué es lo fundamental de avanzar en seguridad? Y se lo pregunto porque la inseguridad impide el repunte de la economía, porque inhibe la inversión.

-La inseguridad tiene varias expresiones. Una de ellas, por supuesto, la vinculada al desarrollo económico y social del país. Los países que no tienen seguridad, no tienen inversión y generalmente van acompañados de alto desempleo, porque al no haber inversión falta trabajo. Y en Chile estamos teniendo un problema de desempleo bastante alto y bastante crónico, razones más que suficientes como para ocuparnos de ello. Pero también hay otros factores, como la protección de la familia. La ciudadanía no puede vivir con tanto miedo, no puede vivir en un marco de tanta inseguridad.

-¿Cree que en esta materia se han ido acercando posiciones con el Gobierno?

-Yo siento que en materia de seguridad, donde teníamos diferencias tan extremas, en estos meses hemos ido logrando acuerdos y nos hemos ido acercando. Y los hechos de violencia en La Araucanía, aunque persisten, no hay duda que han disminuido significativamente. Eso demuestra que lo que algún día se consideró que era malo para Chile, que la derecha se encerraba en sus ideas, finalmente se ha demostrado que era necesario.

-En 2023, liderado por el senador Coloma, fue el año en que más proyectos de seguridad se aprobaron, ¿cree que influyó en eso la nueva mirada que el Ejecutivo le ha dado a este tema?

-Creo que en la agenda de seguridad, la persistencia que puso el senador Coloma fue clave, fundamental y le debemos un reconocimiento muy grande por lo logrado en eso. Y, tengo que decirlo también, siento, particularmente en la ministra Carolina Tohá, que ha tenido una actitud mucho más activa, un compromiso mucho mayor con el tema de seguridad. Respecto del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la verdad, lo he visto desde el día uno, no es que él haya tenido que sufrir un cambio; a lo mejor por haber sido parlamentario en la zona de Arauco, él desde el día uno sintió que esta era una demanda ciudadana potente, en la que ellos como Partido Socialista y en este caso también como autoridad tenían que involucrarse. Eso ha sido muy bueno para el país.

Destino del 6%: “Quiero que vaya a las cuentas individuales”

-Durante su gestión, al Senado muy probablemente le corresponda revisar las reformas emblemáticas del Ejecutivo, hablo de pensiones y tributaria dividida en varios proyectos, ¿cuál es su mirada sobre estos proyectos, cómo los enfrentaría?

-Respecto a la reforma previsional, me gustaría mucho que finalmente complete su trámite y tengamos reforma previsional. Subir la cotización previsional es algo muy, muy importante para las futuras pensiones.

-¿De qué depende que haya reforma?

-Depende mucho de cómo se haga, qué destino le vamos a dar a esa mayor cotización. Yo quiero que vaya a las cuentas individuales, no por un capricho; lo han dicho destacados académicos de distinto espectro político de que la única manera de garantizar mejores pensiones en el futuro es que el aumento de la cotización vaya a las cuentas de capitalización individual.

-¿Cómo se mejoran las actuales pensiones, cómo se nivela la pensión de las mujeres con la de los hombres, por ejemplo?

-Ahí me voy al tema del pacto fiscal, que está teniendo distintos proyectos de ley y también distintas acciones. Todo lo que apunte a un mayor crecimiento de la economía va a tener nuestro apoyo. Si la economía no crece, nuestro país no va a poder desarrollar programas sociales potentes. Esto no solo lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo con todas sus letras. No hay mayor disponibilidad de recursos, hay preocupación por el nivel que está alcanzando la deuda pública. Por lo tanto, tampoco podemos pensar en que vamos a seguir girando o que vamos a seguir gastando con cargo a una deuda que viene creciendo y en que el pago por intereses también aumenta significativamente.

-Desde su punto de vista, ¿qué se hace entonces para responder a las necesidades sociales también en aumento?

-Ahí nosotros tenemos que poner todo el acento en el crecimiento, por lo tanto, los proyectos que van a facilitar la inversión, disminuyendo los tiempos y los costos de los permisos es algo bien importante. Esperamos que eso salga. Es un proyecto largo, que comprende varias modificaciones legales de varias leyes; por lo tanto, espero que lo podamos tener tramitado durante este año. Eso sería muy bueno, reglas claras, terminar con incertidumbre.

Pacto fiscal: “Especulemos menos, trabajemos más”

-Eso es en permisología, pero ¿en materia tributaria?

-En materia tributaria, soy partidario de no subir los impuestos, creo que no es el momento . Habría que ver, quizás, la situación de algunas exenciones, es posible que eso lo podamos revisar, por supuesto que sí. Pero quiero esperar que el Ejecutivo mande los proyectos, porque finalmente lo que nos ocurre es que empezamos a opinar sobre anuncios que hace el ministro Marcel, o que anuncia parte de su equipo, pero después el propio ministro sale a decir que eso no va a ser así, así que es mejor esperar el proyecto de ley. Nos acaba de ocurrir, cuando dijeron de que se le iba a aplicar un mayor impuesto a las rentas sobre $ 3,2 millones y el propio ministro salió a decir lo más probable es que eso no va a estar en el texto. Entonces, especulemos menos, trabajemos más y resolvamos las votaciones de los proyectos tributarios en mérito de cada uno de ellos.

-Siendo así, ¿qué es lo que a usted en lo personal le incomoda del proyecto de cumplimiento tributario? Porque si bien su sector lo aprobó en general, parece que en particular hay aspectos que están son más complejos.

-Yo espero que el proyecto avance en los derechos de los contribuyentes y no que retroceda.

-¿Qué significa eso en concreto?

-Eso quiere decir que tenemos que fortalecer los Tribunales Tributarios; que la norma general antielusión tiene que aplicarse, ya sea por la vía administrativa o si es por la vía judicial como está hoy día, bienvenido; pero si quieren que sea por la vía administrativa, que estén los resguardos suficientes, de tal manera que ningún contribuyente sea pasado a llevar en su legítimo derecho, el legítimo derecho a defensa. Eso para nosotros es muy importante. Ojalá se construyan los acuerdos y el proyecto llegue redondito de la Cámara, de tal manera que nosotros también le podamos hacer un pronto despacho.

-¿Tiene alguna inquietud personal?

-Una de las dudas que tengo con este proyecto, es que dificulto, y el Ejecutivo tendrá que demostrarnos por qué lo estima así, pero ellos dicen que ese proyecto recaudaría en régimen 1,5 puntos del producto y todos los especialistas dicen que eso es mucho. Y hay que ser cuidadosos, porque si nosotros nos ponemos a gastar esa plata, pensando que va a ingresar a las arcas fiscales y después no ingresa, lo que generamos es mayor déficit, déficit que hay que cubrir con endeudamiento.

-Respecto de la reforma de pensiones, decía que es de los partidarios de que el 6% vaya en su totalidad a la cuenta individual, ¿cómo se acercan posiciones con el Gobierno si la derecha parte de esa base?

-Yo entiendo que el Gobierno quiere es destinar una parte de la cotización del 6%, 3 puntos o 2 puntos, en fin, a mejorar las actuales pensiones. Eso de las actuales pensiones es un poco entre comillas, porque este proceso de subir la cotización demoraría ocho años, no es inmediato y no puede serlo, porque si no tendríamos una situación mucho más difícil todavía en el tema de empleo. Pero eso es lo que ellos dicen, entonces nosotros decimos, a ver, está bien, nosotros ese objetivo de mejorar actuales pensiones, sobre todo de nivelar pensiones a la mujer, lo compartimos, no estamos diciendo que no lo hagamos. Hay otras fórmulas de hacerlo, otras fórmulas de financiarlo, vía rentas generales de la nación, más crecimiento de la economía, eso también toma su tiempo, que las empresas públicas contribuyan más.

-¿Es viable una mayor contribución de las empresas públicas?

-Bueno, a mí me tiene muy preocupado lo de Codelco, Codelco está contribuyendo muy poco. No así el Banco del Estado, que el año 2023 hizo un importante aporte. Qué pasa con las otras empresas del Estado, no puede ser que tengamos importantes inversiones en empresas del Estado que no rinden nada, o peor aún, que generan gastos. Revisemos el presupuesto de la nación, yo estoy seguro que podemos hacer ahorros y los destinemos a este equilibrio de pensiones. En fin, hay alternativas. Y el senador Galilea, que es quien nos representa en la Comisión de Trabajo, tengo mucha confianza en que con su participación, con la participación, por supuesto, de los otros integrantes de la Comisión de Trabajo; con antecedentes técnicos en la mano, podamos construir un acuerdo que sea sólido, un acuerdo en favor de los trabajadores, en favor de los pensionados. Eso es fundamental, tenemos experiencia de malos acuerdos que hemos hecho en el Congreso, la reforma tributaria del 2014, y hoy día lo reconocen todos. No volvamos a cometer los mismos errores, no hagamos reformas ideológicas, porque al final son los ciudadanos de a pie los que terminan pagando los costos.

“El Partido por la Democracia debiera hacerse una autocrítica”

-¿Cómo va a ser su relación su relación con el Gobierno?

-Vengo de presidir la Comisión de Educación, un área que todos convenimos que es muy desafiante, y tuve una muy buena relación, primero con el ministro Ávila y luego con el ministro Cataldo, con todos los equipos del Ministerio de Educación. Porque creo que los problemas finalmente no son del Gobierno, los gobiernos están llamados a resolverlos. Nosotros no estamos por crearle más dificultades al Gobierno, si los gobiernos ya tienen suficientes problemas. Ayudemos a resolver los problemas porque finalmente, como digo, los problemas los vive la gente y la gente está abrumada.

-¿Le preocupa hacerse cargo de un Senado tan polarizado?

-Sí, pero yo tengo confianza, como nos ha ocurrido en muchas otras situaciones, porque el Senado las ha vivido también, de que todos vamos a tener la capacidad, no la mesa, todos, de construir un mejor clima. Probablemente nos va a costar al comienzo, pero lo vamos a hacer, porque yo observo la conducta de las senadoras y senadores, que es bastante positiva, es bastante de contribuir a la solución de los problemas.

-¿El problema fue la Comisión de Hacienda?

-Creo que sí. O sea, se materializa en la Comisión de Hacienda, pero creo que el problema fue un poco mayor que la Comisión de Hacienda. Creo que hubo errores y, particularmente, el Partido por la Democracia debiera hacerse una autocrítica. Creo que sería muy bueno, porque si los documentos que permitían el reemplazo del senador Lagos por la senadora Rincón hubieran llegado oportunamente, yo no estaría sentado aquí.