Portazo de la oposición a la propuesta del senador Núñez de desenterrar la idea de la desintegración tributaria

El Gobierno decidió ingresar en enero el esperado proyecto de cumplimiento tributario, cuyo objetivo es acotar si no terminar con la evasión y elusión tributaria. Uno de sus objetivos es recaudar un 1,5% del PIB, del que en mayor medida se destinará al financiamiento de la PGU. Especialmente importante debido a que uno de los pocos artículos que la Cámara de Diputados aprobó, en el marco de la reforma de pensiones que pasó a su segundo trámite al Senado, fue justamente en el reajusta la Pensión Garantizada Universal a $ 250 mil.

La reforma de pensiones se empieza a tramitar en marzo en el Senado y el proyecto de cumplimiento tributario en la misma época en la Cámara.

Y si bien uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que en marzo deja la instancia, el senador comunista Daniel Núñez valoró el proyecto de cumplimiento tributario, asegurando que “hace un aporte importante”; también abrió un debate del que la oposición no quiere escuchar ni hablar. Núñez advirtió que “para poder tener garantía absoluta y dar sustentabilidad a las finanzas públicas en gastos que son permanentes y que incluso se van a ir incrementado en la medida que la población envejece, como es financiar la PGU, obviamente el Estado requiere tener ingresos que sean permanentes”, algo en lo que, en principio, hay acuerdo en la derecha.

No obstante, lo que la oposición no comparte son algunas fórmulas, como la que plantea el senador Núñez. Ya que este último, llamó la atención acerca de que “hay que tener presente que siempre los cálculos que vienen por la vía de las normas que combaten evasión y elusión pueden no cumplirse al pie de la letra”.

Por lo que, para asegurar recursos, cree que el cumplimiento tributario “debe ser complementado con los proyectos de ley que, como ha anunciado el Gobierno, contemplan la desintegración del sistema tributario, lo cual también genera ingresos extraordinarios que vienen de las rentas más altas, en este caso, del capital”.

Argumentos en contra

Sin embargo, desde la oposición no comparten que el mecanismo de desintegración sea adecuado para atraer recursos frescos al Tesoro. Así lo planteó el senador de Renovación Nacional (RN) José García, quien estima que en ese caso sería mucho mejor disminuir la informalidad paulatinamente, lo que permitiría que las personas se vayan formalizando y pagando sus impuestos, generando una recaudación que, a su juicio, “incluso puede sobrepasar el 1,5 del PIB”.

García, quien integra la Comisión de Hacienda, recuerda que, la desintegración que planteó el proyecto de reforma tributaria que se rechazó hace un año en la Cámara, apuntaba a los contribuyentes de mayor patrimonio, pero “los propios informes del Ejecutivo hablaban de una recaudación bien menor, si mal lo recuerdo era 0,15% del producto, una estimación que era bien discutida”.

En ese sentido, fue categórico en que “yo no insistiría en esa fórmula, por el contrario, creo que nuestro sistema debiera estar plenamente integrado, es decir, que los impuestos de primera categoría que se pagan sean crédito para el pago del global complementario, crédito completo; porque, hoy día, muchos contribuyentes sólo pueden hacer uso del 65%. Esto tiene mucho que ver con cómo fortalecemos la inversión, que creo que es uno de los grandes cuellos de botella que tiene la economía chilena”.

Y añadió que dado que ahora la agenda se llama procrecimiento, es partidario de que “vayamos limpiando todos los ripios y permitamos que tengamos un crecimiento vigoroso de la inversión, porque eso es más empleo y también más recaudación fiscal”.

En la misma línea, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, también se cierra de plano a la idea de Núñez: “Creo que la desintegración del sistema tributario, que comenzó en la reforma de Alberto Arenas, en el Gobierno de la presidenta Bachelet II, le hizo un tremendo daño a la estructura económica”.

A partir de ese diagnóstico, añade que “si se quiere seguir avanzando en esa dirección, sólo se va a profundizar un daño que ya se ha causado a nuestra economía”.

Y lo propio plantea el senador de Evolución Política (Evópoli), Luciano Cruz-Coke, quien se reintegrará a partir de marzo a la Comisión de Hacienda –dejando a su sector con mayoría en esa instancia este año-. El parlamentario opositor, enfatiza que “no me gusta” la idea de la desintegración. “Al revés, espero que el sistema sea lo más integrado posible”, sentencia en la misma línea de García.

Cruz-Coke, dice que esta mirada “es bien generalizada” en su sector, por lo que, desde su punto de vista, avanzar hacia la desintegración del sistema tributario “está descartado totalmente en Hacienda”.