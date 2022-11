El duro frente a frente entre Sauerbaum y Marcel por las cifras de la reforma de pensiones y la intervención de los centros de estudio

Luego que centros de estudios alertaran acerca de la necesidad de transparentar los datos que sustentan las cifras de la reforma de pensiones y que el Gobierno acordara realizar talleres técnicos con este fin, uno de los diputados que había expresado sus dudas acerca del tema, el RN Frank Sauerbaum, estima que la tramitación del proyecto se debiera posponer hasta que se aclaren las cifras.

El integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara, señala que la decisión del Ejecutivo de realizar talleres con los centros de estudio –de distintos colores políticos, recalca- da cuenta de que las inquietudes que generan las cifras, que respaldan la reforma de pensiones, no tienen que ver solo con su sector político.

El diputado opositor, hace énfasis en que desde Chile Vamos habían hecho una advertencia inicial, porque les parecía que los números que había presentado el Gobierno no tenían lógica, cuestionamiento –añade- que luego hicieron centros de estudio de distintos sectores políticos. Lo que, a su juicio, le da un mayor respaldo a la crítica de su sector.

En este sentido, el diputado de RN enfatiza que en el actual proyecto se sostiene que “la reforma va a tener un impacto positivo en la generación de empleo, por ejemplo, de más del 1,3%; entonces, son cosas que por simple lógica a uno no le hacen sentido”, enfatiza, por lo que especula que los centros de estudio percibieron estas diferencias y necesitan mayor claridad sobre las cifras.

Por eso es que adelantó que en la sesión de hoy de la Comisión de Trabajo, que iniciaba a la 05:30 de la tarde, donde se retomaría la discusión de la reforma, plantearía que “no podemos seguir discutiendo un proyecto que técnicamente está cuestionado, que carece de una lógica, cuando ni siquiera se ha advertido el hecho de tener una tasa de reemplazo mínima establecida y se hace un proyecto sobre buenas intenciones”. Y agregó que –a su juicio- el Gobierno parte mal, cuando ni siquiera se ha definido cuál es la tasa de reemplazo hacia el futuro.

Y tal como lo adelantó lo hizo. Al inicio de la sesión y a su turno de tomar la palabra, el diputado le hizo ver directamente al ministro Marcel que los cuestionamientos a los datos que se han entregado "dejan en entredicho una reforma que todos queremos hacer" y que con ello "se debilita a la institución, se debilita al ministro, algo que nadie quiere", por lo que manifestó que lo mejor sería posponer el debate de la refrma hasta que las cifras estén claras. Lo que durante esta sesión, al menos, no se acogió.

Marcel, un “activo” del Gobierno

Más temprano, Saurbaum había señalado a Diario Financiero que "francamente, siento que hay un cuestionamiento al cambio de posición que ha tenido el ministro (Mario) Marcel respecto de lo que fue el informe del Banco Central del año 2017, cuando se quiso hacer un sistema de reparto similar al actual, en donde se advertía que había una serie de consecuencias en el largo plazo, no solamente en el sistema previsional, sino con el crecimiento económico”, argumenta Sauerbaum.

E insistió en que “tenemos que detener la discusión en la Comisión de Trabajo hasta que estos números no se aclaren, porque si no va a ser un trabajo bastante árido y redundante tener que hacerlo otra vez sobre cifras nuevas”.

Por otro lado, apuntó a Marcel, expresando su preocupación ante la posibilidad de que se le esté cuestionando, porque pese a las diferencias que tiene con el titular de Hacienda, estima que es “un activo” del Gobierno “y produce incertidumbre el hecho de que los centros de estudio más serios del país hagan un cuestionamiento a cálculos que lo incluyeron a él. Que se retracte del informe del Banco Central, por ejemplo, es una clara preocupación. Me preocupa el efecto que eso pueda tener en el mercado y finalmente en la economía”, advirtió.

A estas declaraciones y a los dichos del diputado en la sesión también respondió el titular de Hacienda, en un tono bastante duro, Marcel señaló, entre otras cosas, que lo que han planteado los centros de estudio es “totalmente legítimo” y que eso no involucra cuestionamiento, sino que es transparencia. Por lo que pidió que no se mezcle en la dinámica política a los centros de estudio. Y refiriéndose más directamente aún a los dichos del diputado, Marcel advirtió que "no hay que suponer" lo que los centros de estudio predentenden con su solicitud, sino que hay que preguntarles lo que pretenden.