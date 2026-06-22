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Contribuciones por tramo: la fórmula de la Asociación Chilena de Municipalidades para el pago del impuesto territorial

La propuesta fue acogida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que comprometió una reunión para el próximo 2 de julio con el conglomerado de alcaldes.

Por: José Vásquez

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 18:35 hrs.

municipales impuestos Ministro de Hacienda
<p>Contribuciones por tramo: la fórmula de la Asociación Chilena de Municipalidades para el pago del impuesto territorial</p>

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