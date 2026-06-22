Contribuciones por tramo: la fórmula de la Asociación Chilena de Municipalidades para el pago del impuesto territorial

La propuesta fue acogida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que comprometió una reunión para el próximo 2 de julio con el conglomerado de alcaldes.

Hasta el Ministerio de Hacienda llegó este lunes una comitiva de representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que presentó a representantes del ejecutivo, una vía alternativa para suavizar el impacto que tendría en las arcas municipales la exención del impuesto territorial para mayores de 65 años.

Luego de la reunión, que también contó con la presencia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, fue el presidente de la asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien explicó que la medida apunta a beneficiar a “adultos mayores mujeres de 60 años, hombres sobre 65 años", a quienes se transfiere en "un beneficio práctico concreto del no pago de contribuciones, pero también de una manera centralizada con respecto al valor de la vivienda con respecto a los ingresos”.

En el detalle, quienes tengan viviendas con avalúo fiscal inferior a 6.131 UF, quedarían exentos del pago de las contribuciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad expresados.

Definidas las edades y avalúos, Alessandri explicó que el beneficio funcionará por tramos de ingreso, de forma que quienes perciban rentas menores a $ 1.500.000, quedarían exentos del pago.

En tanto aquellos dueños que tengan ingresos entre $ 1.500.000 y $ 3.000.000, deberán cancelar un 50% del impuesto territorial, mientras que, quienes superen el límite superior, habrían de mantener el 100% del pago de contribuciones.

Asimismo, adelantó que la propuesta será estudiada por el ministro Jorge Quiroz, quien ya comprometió una reunión con la asociación de municipios, a realizarse el próximo 2 de julio, en Teatinos 120.

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Sobre las propuestas, fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic quien destacó el paquete propuesto, que en su opinión nace “más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, para poder llegar a un punto de consenso y plantear una propuesta en común, transversal y acordada de forma unánime por todas las municipalidades de Chile”.

Vodanovic reveló además que la propuesta fue presentada esta mañana a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), de quien destacó “una gran disposición”, asegurando que “estábamos en lo grueso bastante de acuerdo con la propuesta planteada, lo mismo con los parlamentarios de distintos sectores políticos”.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, destacó la transversalidad de apoyo a la iniciativa. “Cerca de 340 municipios del país que han hecho esta propuesta al gobierno; esperamos que así como los alcaldes se allanan, el Gobierno también se ha acogido durante esta propuesta”.





