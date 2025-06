Defensor del Contribuyente entra a la polémica tributaria del momento: "En caso de que exista una agresividad mayor (del SII), en ningún caso eso permite que se vulneren los derechos"

El Servicio de Impuestos Internos (SII) está en el centro del debate, luego de que agrupaciones de gremios profesionales denunciaran que el organismo estaría actuando al límite de la legalidad en la búsqueda de aumentar la recaudación.

Aquello derivó en un inédito enfrentamiento entre el actual director, Javier Etcheberry, y quien encabezara la entidad entre 2006 y 2010, Ricardo Escobar. El ingeniero también ha tenido que acudir al Congreso a entregar explicaciones sobre distintos temas, como las intermitencias en el desarrollo de la Operación Renta y las dudas en torno al cálculo de las contribuciones de bienes raíces, por solo citar algunos.

El defensor nacional del Contribuyente (Dedecon), Ricardo Pizarro, entra a la discusión. El ingeniero encabeza desde mayo del 2023 al organismo encargado de velar por el respeto a los derechos de las personas de menores ingresos y las empresas de menor tamaño en su relación con el SII y otras autoridades tributarias, como el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República.

Pizarro, histórico exfuncionario del SII, señala que están mirando con atención los últimos acontecimientos y que se encuentran analizando con el servicio distintas denuncias por eventuales vulneraciones de derechos de contribuyentes.

- ¿Existe vulneración de derechos de contribuyentes, como lo han planteado los gremios profesionales?

- Para nosotros es una fuente de información importante y una contraparte todo lo que las asociaciones gremiales puedan opinar sobre temas tributarios y con la opinión de que en ciertos casos se pueden estar vulnerando derechos. Así como ellos son una fuente importante de información para nosotros, como de cualquier contribuyente que de manera voluntaria se acerca a nosotros.

Nosotros estamos en la obligación de incorporar la información, analizarla y si vemos que hay alguna posibilidad de que efectivamente exista algún tipo de vulneración de derechos, activar lo que nos obliga la ley, que en este caso si son temas sistémicos o masivos, es hacer un informe donde incorporamos la información que ellos nos dan y en base a eso oficiamos al servicio para que nos aclaren ciertos puntos y siempre con la idea de lo que está presente en nuestra en nuestra Ley Orgánica, con la idea de llegar a acuerdos para solucionar temas o que faciliten el cumplimiento al contribuyente o, si de ser necesario, modificar normativa.

Las asociaciones gremiales están en su derecho de expresar lo que sienten en materia tributaria. Nosotros lo que estamos obligados a hacer es incorporar su opinión, revisar si efectivamente está ocurriendo y, de ser así, apoyarlos y hacerlo presente a Impuestos Internos o la autoridad tributaria que sea de los cambios necesarios que tengan que hacer. No puedo decir a priori si efectivamente están en la razón o no, es un caso que hay que analizar.

- ¿Ya están en la etapa de recopilar antecedentes y enviarlos al SII?

- Desde que comenzamos en funciones hemos generado informes hacia la autoridad. Cerca de 11 informes que están en distintas etapas. Estamos generando seis más. Constantemente estamos viendo temáticas que podrían afectar a los contribuyentes.

Ahora, hay que entender que la autoridad tributaria va a tratar, dentro de las facultades que tiene, extremar todas las posibilidades para hacer lo que les indica la ley, que en este caso es recaudar. Y nuestra obligación es que ver que lo que realice la autoridad tributaria para conseguir esa recaudación tenga que estar siempre dentro del marco de los derechos del contribuyente. De ahí nosotros no nos vamos a salir ahora.

- ¿El informe que están preparando sobre posibles vulneración de derechos de contribuyentes es lo más masivo que han realizado hasta el momento?

- Hay cosas distintas. Por ejemplo, los gremios hablan de distintas temáticas, como peticiones administrativas, las RAF, etcétera. Hemos invitado a las asociaciones gremiales para que nos comenten su opinión. La verdad es que para nosotros si hay más de dos contribuyentes, diez contribuyentes, ya es algo importante y tenemos que poner el mismo énfasis que si hubiese uno.

- ¿Ve al Servicio de Impuestos Internos siendo más agresivo en la fiscalización y recaudación de impuestos?

- A ver, yo no podría opinar de la gestión de otros servicios. Sí lo que me corresponde es decir que hoy día los contribuyentes, y en este dada la aparición de la Defensoría dentro del ámbito tributario, los contribuyentes están más conscientes de sus derechos y están más ávidos a reclamar y hacer respetar los derechos existentes. Entonces, no lo podría asociar necesariamente a un tipo de gestión de otro servicio público.

- ¿No tiene que ver necesariamente con el énfasis de la actual administración del SII?

- Creo que hoy la gente está más consciente y hace respetar su derecho, reclama. Hoy día están más presentes y están reclamando el respeto de lo que ellos entienden podría ser una vulneración y eso es súper entendible. O sea, si está más o menos agresivo, no me corresponde a mí emitir esa opinión.

- ¿No hay un riesgo de pasar a llevar los derechos de los contribuyentes cuando se entrega más facultades al SII para fiscalizar y recaudar impuestos?

- Supongamos, en el caso de que efectivamente exista una agresividad mayor a la que se venía dando, nunca, en ningún caso y en ningún motivo, eso permite que se vulneren los derechos de contribuyentes. O sea, el Código Tributario, que es donde están los derechos contribuyentes, se tiene que respetar completamente. Uno no puede decidir qué parte del Código Tributario respeta o no. Entonces, nosotros vamos a hacer valer esa forma de trabajar, O sea, el respeto de los derechos del contribuyente le da credibilidad al sistema tributario. Y nosotros vamos a velar por eso.

- ¿La Defensoría tiene muchos más dientes hoy para defender esos derechos? La Ley de Cumplimiento Tributario les entregó nuevas facultades.

- Efectivamente, con la Ley de Cumplimiento Tributario se nos otorgaron más facultades. Ya hoy podemos representar a los contribuyentes no solo en reclamos administrativos ante la misma autoridad tributaria, sino que también en tribunales. Y eso por supuesto que le da más credibilidad y más facultades a la Defensoría, dado que ya no es el mismo involucrado el que decide si efectivamente se están vulnerando o no ciertos derechos, sino que ya lo podemos escalar a tribunales superiores, incluida la Corte Suprema.

Entonces, si queremos poner el paralelo de si efectivamente tenemos más dientes, sí, tenemos más posibilidades de velar por ese respeto de los contribuyentes. También se nos dio la posibilidad y facultad de poder educar y acompañar en temas de educación tributaria que son tan necesarios hoy día.

El debate por el bloqueo de claves

- Un tema que donde usted marcó contraste con Impuestos Internos fue en la facultad de bloquear preventivamente claves de contribuyentes. ¿Esto cómo puede seguir escalando?

- Efectivamente decimos que el servicio no tiene las facultades para poder realizar esa acción. Tiene otras facultades, es decir, lo que requiere es que el contribuyente se apersone en las oficinas. Tiene otras facultades para hacerlo, pero no el bloqueo de las claves.

Yo tengo aún la confianza de que podemos acordar de que eso es una vulneración de derechos y que no se vuelva a repetir. De ser necesario, de no llegar a esos acuerdos, tendremos que reclamar cada uno de los casos en los que se vuelva a presentar la situación y hoy día nosotros mismos podríamos ya representar al contribuyente hasta la Corte Suprema de ser necesario.

- ¿Qué tan cerca está un acuerdo con el SII en esta materia?

- Lo primero que quiero aclarar es que no solo a nosotros, sino que a todo Chile nos debe interesar de que el Servicio de Impuestos Internos pueda colaborar en que no exista el crimen organizado. Pero lo que a nosotros nos corresponde es que todo tipo de acción que se realice en materia tributaria tiene que ser dentro del ámbito del respeto de los derechos de los contribuyentes. Y en este caso, no existe la facultad para poder bloquear claves. Existen otras, como por ejemplo bloquear la emisión de facturas. Si un negocio no puede emitir documentación, en definitiva no puede operar y ese negocio se va a acercar a las oficinas para solucionar el problema. Entonces, creo que existen las herramientas para lograr el mismo fin, pero siempre dentro del marco del respeto a los derechos del contribuyente.

Los informes que se vienen

- Ustedes están llevando a cabo investigaciones en seis nuevos temas, como la Operación Renta, fiscalización en terreno, término de giro, los POS, anotaciones automáticas en el sistema que le aparecen al contribuyente, peticiones administrativas.

- Para nosotros son temas de suma importancia y cada uno de ellos están en etapas distintas. Y se motivan por temas distintos.

Por ejemplo, en el tema de la Operación Renta, es un informe que ya enviamos el servicio con todas las reuniones que tuvimos con distintos contribuyentes y asociaciones respecto a posibles problemas al momento de declarar que hicieron imposible que el contribuyente pudiese declarar de manera fácil o expedita, lo que es parte de los derechos del contribuyente.

Entonces, todos esos casos que nos llegaron, los revisamos y se los estamos presentando al servicio para ver efectivamente qué es lo que ocurrió y qué nos puede decir el servicio al respecto.

- ¿Comparte que la Operación Renta 2025 fue un proceso exitoso, como ha dicho el director del SII?

- Desde nuestro punto de vista, si hay 20 contribuyentes que están reclamando por algún problema que hubo, lo que nos corresponde es que los representemos. Aquí nosotros no trabajamos necesariamente por temas de masividad, sino que por temas donde si hay una mínima vulneración de derechos, ahí vamos a estar.

El debate por las contribuciones

- ¿Comparte lo dicho por el director del SII respecto de que no existe total transparencia en el reavalúo de propiedades?

- Nosotros hemos emitido un informe al respecto, que dice que no hemos objetado el cálculo. Lo que objetamos es que no existe la transparencia absoluta de todos los datos que conforman la base imponible que genera el avalúo y a partir del cual se calculan las contribuciones. Eso es lo que decimos que tiene que estar absolutamente transparentado. Y lo vuelvo a repetir: si se puede calcular, se puede mostrar. Entonces, ahí hay que ser transparente con el contribuyente, y no porque sea un número complejo o que venga de informes complejos no corresponde mostrarlo. Tenemos que a todo contribuyente mostrarle la información y ahí debo reconocer que en este caso sí tenemos acuerdo y ha habido disposición del servicio para avanzar en el tema.

- ¿Es una preocupación que existan masivas reclamaciones de avalúos de cara al proceso del próximo año?

- Es una de las preocupaciones que siempre está presente. Creemos que el hecho de que sea transparente toda la información durante este segundo semestre va a hacer que los contribuyentes también puedan entender un poco más por qué se le está calculando lo que se está calculando. Pero también tenemos que recordar que esto no es un tema muy masivo, no es que nos vaya a llegar una avalancha de reclamaciones. Pero efectivamente estamos preparándonos para recibir lo que sea necesario.