Boric destaca IPC de marzo: “Los resultados están mejor de lo que habían pronosticado economistas” y Marcel piden terminar con sesgos pesimistas

El Presidente, Gabriel Boric, calificó de una buena noticia el IPC de marzo dado a conocer por el INE que situó en 0,4% la inflación en el tercer mes del año destacando al igual que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que la cifra estuvo por debajo de lo pronosticado por el mercado.

El mandatario, en el marco de una actividad con la CAF, sostuvo que “marzo siempre es un mes complicado y (el IPC) estuvo en 0,4%, lo que confirma en lo que hemos estado trabajando el gobierno y en su rol el Banco Central, es que la inflación siga a la baja”.

Y agregó que “nuevamente, como ha sido recurrente respecto a expectativas económicas, los resultados están mejor de lo que habían pronosticado economistas que intervienen en el debate público”.

“Nos ayudaría mucho que hubiera otros actores que, reconociendo la realidad que indican las cifras, podrían contribuir a construir un futuro mejor para los chilenos”, dijo el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, complementó lo anterior señalando que “el IPC de marzo sorprendió a la baja sobre las expectativas del mercado, que ratifica que estamos en una trayectoria de moderación de la inflación, que va en la dirección correcta”.

Indicó que esto se suma a los datos de las últimas semanas con mejor cifra de cuentas nacionales para 2023, de Imacec de febrero, ratificación que este año vamos a un crecimiento entre el 2% y 3% según el Banco Central y se preguntó: “¿Qué es lo que nos dice todo esto? El tema no es si alguien se equivocó o acertó, lo que nos dicen estas cifras es que la realidad macroeconómica está un lugar distinto del que se venía proyectando”.

Agregó que “cuando está en un lugar mejor con más crecimiento y menos inflación, quiere decir que tenemos que ir dejando atrás los sesgos que llevaron a muchos analistas a tener proyecciones más negativas y a desprendernos de ese sesgo pesimista”.

Marcel precisó que “eso no significa que la tarea esté hecha, hay muchos desafíos por delante. Nosotros no vamos a parar de trabajar en lo que ayude a sostener el crecimiento, pero nos ayudaría mucho que hubiera otros actores que, reconociendo la realidad que indican las cifras, podrían contribuir a construir un futuro mejor para los chilenos”, reafirmando que “nuestra actitud no es de celebración, sino que tomar las cifras como un impulso para seguir adelante”.

Financiamiento CAF

Marcel participó en La Moneda en donde se presentó el plan de trabajo de la CAF en Chile que contempla apoyos para el sector público y el sector privado, a través de la disposición de financiamiento por más de US$ 1.400 millones para 2024 en iniciativas como apoyo a gobiernos regionales en agenda de descentralización, programa de apoyo al Plan Brecha Digital Cero, programa de financiamiento para infraestructura de la Universidad de Chile; y trabajo junto a Metro de Santiago y EFE.