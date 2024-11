Consejo de gabinete: Boric respalda a la ministra Tohá y fija enero como fecha límite para aprobar la reforma de pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó esta mañana un consejo de gabinete en La Moneda, instancia donde respaldó la labor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de las expectativas del cambio de ministros que deberá hacer a más tardar el 16 de noviembre por las autoridades que aspiran a ser candidatos al Parlamento en 2025 y deben abandonar el Ejecutivo.

Al inicio de la reunión con sus ministros, Boric indicó que “en materia de seguridad no se puede improvisar, las soluciones no son varita mágica, sino que con trabajo, y en eso no me cabe duda que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior, y todos están dedicados a sacar adelante” las distintas tareas.

El mandatario también repasó sus compromisos de campaña de cara a los 14 meses que restan de su administración: “Nuestra hoja de ruta es clara y conocida por los chilenos, tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones, de seguro cualquier persona les dice lo difícil que es llegar a fin de mes” y que “no me cabe ninguna duda, que con el concurso del Parlamento, a fines de este año o fines de enero, vamos a poder sacarla”.

Agregó que “vamos a terminar con el CAE, el proyecto ha tenido una buena recepción, es una propuesta justa progresiva” y anunció que “vamos a presentar en diciembre la ley de aborto, que es un debate tremendamente significativo para la sociedad, sobre los derechos sexuales” de las mujeres.

“Sé que la política puede estar a la altura, sé que las confianzas están debilitadas, pero tengo la certeza que actuando con honestidad y con convicción podemos sacar estos desafíos adelante”, enfatizó el mandatario.

Luego a sus ministros les indicó que “no perdamos el tiempo en discusiones estériles, sigamos trabajando, aquí se gobierna hasta el último día, el último minuto. Les pido y exijo que estén permanentemente en terreno, escuchen a la gente y saquen adelante los proyectos que hemos comprometido con los chilenos”.