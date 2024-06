Polémica por tarifas eléctricas llega a La Moneda: Gobierno define que alza de subsidios estará supeditada a nuevo mecanismo de financiamiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La controversia por el aumento en el precio de las tarifas eléctricas finalmente llegó a La Moneda este lunes.

Muestra de lo anterior es que el ministro de Energía, Diego Pardow, participó en forma extraordinaria en el comité político realizado hoy en la sede de Gobierno, cita que encabeza habitualmente el Presidente Gabriel Boric.

¿La razón? Informar al mandatario y los ministros políticos de los efectos del alza en las tarifas eléctricas y también dar cuenta del trabajo que realiza una mesa técnica en el Senado para eventualmente tomar medidas adicionales al subsidio que ya está contemplado, el cual operará para atenuar el efecto para las personas que se encuentren en el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Esto contempla a más de un millón de hogares y cerca de tres millones de personas.

El Gobierno está a la espera de los resultados de esa comisión, pero hoy se definió la estrategia en esta línea: no habrá un aumento de la cobertura ni del monto de los subsidios si no se contempla un mecanismo para solventarlo, ya que no existen recursos fiscales adicionales para ese fin. Según distintas fuentes, la idea que concita mayor apoyo dentro del Gobierno y los partidos oficialistas es incrementar el impuesto verde, que grava las emisiones contaminantes de establecimientos fijos, para así fomentar industrias no contaminantes. Eso sí, no hay una definición tomada al respecto, ya que la mesa técnica en el Senado tiene un horizonte de cuatro meses para desarrollar su trabajo y llegar a algún tipo de acuerdo.

Sube la presión oficialista

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue la encargada de abordar el tema tras el comité político, explicando que "hay una instancia para resolver y evaluar las propuestas. No puedo adelantar nada, porque eso lo encabeza el ministro de Energía, que reporta luego al Presidente y al comité político”.

“Estamos enfrentando un problema que se arrastra de la discusión legislativa de 2019, que es que congelaron las tarifas. Eso ha generado una deuda del Estado que es insostenible, o sea, cada día que pasa son millones de dólares que hay que costear de alguna manera. Por tanto, el descongelamiento fue parte del debate legislativo el año pasado y su aprobación fue transversal en el Congreso”, recordó la portavoz del Ejecutivo respecto al efecto del descongelamiento de las tarifas.

Afirmó que “en su momento se ponderó los efectos que esto iba a tener, y que había que asumirlo dado los efectos peores que Chile tendría si no se hubiera legislado en esta materia”.

Consultada respecto a la posibilidad de ampliar el subsidio, Vallejo señaló que el Gobierno "está abierto a distintas propuestas que están sobre la mesa y las está analizando tanto del punto de vista legislativo como fiscal, porque insisto: cualquier medida respecto a esto, para paliar los efectos o en materia de subsidios, son recursos que el Estado hoy no tiene y hay que ver cómo se generan para ver cómo aliviar el impacto en las familias”.

El tema no solo fue abordado en el comité de ministros políticos con el Presidente Boric, sino que también fue el principal tópico de conversación en el comité ampliado con partidos políticos oficialistas y que encabezó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En dicha reunión, el presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, instó a buscar soluciones en la materia, mientras que el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) llamó a impulsar una campaña informativa que implique que las boletas de electricidad tengan información sobre la forma en que operará el subsidio a partir de los próximos meses para que las personas sepan cómo postular al beneficio.



A nivel legislativo, se intensifica la presión sobre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que se abra a financiar una ampliación del subsidio o se renegocien contratos con eléctricas.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), planteó que en materia de tarifas "se proyectan alzas de más de 40% en octubre, esto no lo podemos aceptar, es un abuso, cuando sabemos que además hay contratos que son contaminantes y que deben ser renegociados, como se lo hemos planteado al Gobierno y esperamos que esta vez nos escuche” y agregó que “es importante frenar las alzas ahora, y si es una posibilidad aumentar el subsidio, también debiéramos hacerlo”.