De la ADP a La Moneda, el salto del nuevo jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric

Felipe Melo Rivara (43 años) es desde este martes el nuevo jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, cargo en el que llega a reemplazar del renunciado Miguel Crispi.

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Master in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science, su trayectoria incluye 18 años de experiencia laboral en el sector público y en la sociedad civil.

Ejerció como secretario regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana entre los años 2014 y 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet; fue director del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, director de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, director del Programa Servicio País, y asesor y consultor en desarrollo local.

El 11 de marzo de 2022 asumió el cargo de director nacional del Servicio Civil, donde ejercía hasta hoy cuando fue anunciado para ocupar un nuevo rol al lado del mandatario. Un nombramiento que se dio en medio de la renuncia del mismo Crispi, además de la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández -quien será reemplazada por Adriana Delpiano-, y de la confirmación como titular frente a la Segpres de Macarena Lobos.

Todo, justo un día antes de que La Moneda conmemore su tercer año de gestión.

Melo es independiente y durante su formación universitaria fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2005, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en 2004 y presidente del Centro de Estudiantes del Plan Común de Ingeniería en 2001.

Se le reconoce ser parte de los impulsores del estatuto democrático de la Universidad de Chile que se promulgó en 2006 y que creó el actual Senado Universitario de dicha casa de estudios.

En su época universitaria, Melo era miembro del movimiento Nueva Izquierda Universitaria (NIU), la misma organización a la que perteneció Nicolás Grau, el dirigente que lo reemplazó en la FECH en 2006 y que actualmente es el ministro de Economía.

Algunas definiciones

En una entrevista con Diario Financiero al iniciar su gestión en el Servicio Civil, Melo señalaba que “el Estado es la cuna del trabajo con sentido, porque todo lo que hacemos aquí va en directo beneficio de la ciudadanía”.

También afirmó que “aquí tiene que funcionar la meritocracia, pero también la democracia, ese es el equilibrio complejo que administramos como Servicio Civil”.

Melo en su gestión al mando del sistema de Alta Dirección Pública impulsó diversas medidas buscando que más mujeres participen y sean seleccionadas para trabajar en el Estado en cargos de primer nivel.

Durante 2024, el sistema ADP fue elegido como el sistema líder en el ranking del BID en gestión de recursos humanos en el sector público de América Latina.