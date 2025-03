Remezón en La Moneda: Boric acepta renuncia de ministra Maya Fernández y su jefe de asesores Miguel Crispi

Pasadas las 16 horas de este lunes la dirección de comunicaciones de la Presidencia informó que el mandatario había aceptado la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende (PS) y del jefe de asesores del mismo mandatario, Miguel Crispi (FA), ambos fuertemente cuestionados y que mantenían flancos abiertos entre el Gobierno y la oposición.

Así, y a menos de 24 horas del tercer aniversario de gestión, abandonaron el Ejecutivo dos piezas del elenco original, aunque Crispi fue primero subsecretario de Desarrollo Regional y luego llegó a reemplazar a Matías Meza Lopehandía como jefe de asesores en enero de 2023.

Fernández enfrentaba críticas por su papel en la fallida venta al Estado de una residencia del expresidente Salvador Allende para convertirla en un museo. Esta semana la oposición había anunciado la presentación de una acusación constitucional en su contra para destituirla y también para inhabilitarla de cargos públicos en los próximos cinco años. Acción que los Republicanos confirmaron que seguiría adelante pese a la renuncia.

Crispi estuvo envuelto en diversas controversias, como el caso Fundaciones y su negativa a responder las preguntas de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso Monsalve, relativas a sus conversaciones con el mandatario, las que calificó de reservadas, amparadas en su contrato y cláusula de confidencialidad.

Felipe Melo, el nuevo jefe de asesores en La Moneda. Miguel Crispi dejó ayer su cargo como jede de asesores del Presidente. Macarena Lobos fue confimada como ministra titular de la Segpres. Fotos Verónica Ortíz y Aton

A Fernández la sucederá en Defensa a Adriana Delpiano (PPD), quien fue ministra de Educación (2015-2018), intendenta de la Región Metropolitana (2007-2008), subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (2003 y 2006), directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (2003) y ministra de Bienes Nacionales (1994-1999).

El Presidente Boric también informó que nombró como ministra titular de la Secretaría General de la Presidencia a Macarena Lobos (independiente) y en el cargo de jefe de asesores a Felipe Melo Rivara, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, hasta este lunes director del Servicio Civil.

La tensa sesión de Crispi

Precisamente este lunes, Crispi, en su calidad de jefe de asesores de Boric, asistió por segunda vez a la citada comisión investigadora de la Cámara de Diputados, para entregar información sobre las decisiones tomadas por La Moneda cuando se enteró del caso en que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue acusado de violación y abuso sexual; y si recomendó removerlo.

Pero la sesión terminó de forma abrupta, cuando Crispi en reiteradas oportunidades -ante consultas de la oposición- señaló que la interpretación que él tiene de lo manifestado por la Contraloría General es que tiene el deber de asistir, pero no puede revelar conversaciones privadas con el mandatario.

Ante esto, y tras una hora de sesión, el presidente de la comisión, el diputado Miguel Mellado (RN), le señaló a Crispi: “Le informó que remitiremos los antecedentes a Contraloría para que se proceda a un procedimiento disciplinario y se le aplique una multa; y como usted no va a responder las preguntas esta sesión se levanta”.

Crispi insistió en todo momento en que “dada la función legal que cumplo no puedo compartir información del espacio de deliberación que tengo con el Presidente. Hay contenidos que no puedo difundir. No es que no esté diciendo la verdad”.

De ADP a La Moneda

El nuevo jefe de asesores del Presidente, Felipe Melo Rivara (43 años) es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Master in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science. Además, cuenta con 18 años de experiencia en el sector público y en la sociedad civil.

Ejerció como secretario regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana entre los años 2014 y 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet; fue director del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, director de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, director del Programa Servicio País, y asesor y consultor en desarrollo local.

El 11 de marzo de 2022 asumió el cargo de director del Servicio civil, cargo que ejercía hasta hoy cuando fue anunciado para ocupar un cargo al lado del mandatario.

Melo es independiente y durante su formación universitaria fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2005, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en 2004 y presidente del Centro de Estudiantes del Plan Común de Ingeniería en 2001.