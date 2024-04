¿Cuánto le resta la maternidad al empleo de las mujeres en Chile?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La presencia de hombres y mujeres en el mercado presenta diferencias y cada vez hay más evidencia acerca de los factores que explican dicha situación. Uno de ellos, de hecho, es lo que se ha llamado el castigo a la maternidad.

En el camino relevado por la Premio Nobel de Economía, la estadounidense Claudia Goldin, un estudio realizado por el economista danés Henrik Kleven determinó la existencia de la penalización por hijos, es decir, cuánto influyó el convertirse en padres en el desarrollo de carrera.

Para ello, analizó el cambio en el empleo de unos y otras con respecto a dos años antes del nacimiento de su primer hijo/a, determinando que después del nacimiento la ocupación de las mujeres cayó en forma significativa en los siguientes 10 años, mientras que el de ellos se mantuvo.

“Hay países en que prácticamente el 100% de la desigualdad en el mercado laboral viene de los hijos y otros en que hay una desigualdad muy grande, pero el efecto de hijos no es tan fuerte”, indica la investigación.

Tiempo después, Kleven con otros investigadores del London School of Economics reunieron datos de 120 países para la creación de un atlas y determinar la penalización por hijos de cada uno.

“La principal conclusión es que la penalización, que es el nombre que se le suele dar a esta desigualdad, es un fenómeno que está por todas partes. Prácticamente, en todos los países del mundo hay un impacto desigual entre hombres y mujeres en términos de sus carreras con la llegada del primer hijo y siempre es mucho más grande en las mujeres que en los hombres”, explica el coautor, Gabriel Leite Mariante.

El investigador también apunta que otro hallazgo importante es que, a nivel global, se puede observar que la incidencia varía en la brecha causada por hijos en la desigualdad laboral.

“Hay países en que prácticamente el 100% de la desigualdad en el mercado laboral viene de los hijos y otros en que hay una desigualdad muy grande, pero el efecto de hijos no es tan no es tan fuerte”, indica el candidato al doctorado en economía del London School of Economics.

Entonces, agrega, “hay muchas, muchas diferencias en el papel que tiene la llegada de un hijo en el mercado laboral”.

La situación en el país

La penalización por hijos se expresa en el estudio como un porcentaje, que va de 0 a 100. Por ejemplo, una de 20% significa que el empleo de las mujeres quedó un 20% por detrás del que muestran los hombres después de ser padres.

En el caso de Chile, el porcentaje llega a 37%.

El resultado chileno está en línea con el desempeño de América Latina, cuyo promedio de penalización también es de 37% y se posiciona como la región del mundo que tiene la diferencia más grande entre hombres y mujeres causada por hijos.

Leite Mariante explica que a diferencia de las otras regiones, los países latinoamericanos tienen cifras y trayectoria bastante parecidas y no presentan grandes variaciones.

“Es una brecha muy larga y muy permanente que empieza en el año 0, que es el año en que nace el primer hijo y no vuelve a subir casi nada hasta el año 10, que es donde paramos nosotros de mirar”, dice.

En comparación, Argentina presenta una brecha de 44%; Perú de 42%; Brasil 37%; Colombia de 38% y Bolivia de 23%.

Leite Mariante cuenta que están dando seguimiento al tema e investigando otros factores y si bien el estudio no explica las causas de las brechas, el economista apunta que a su parecer dos factores importantes para explicar los resultados de Latinoamérica son las normas culturales y las políticas públicas.

“En Latinoamérica las políticas de bajas parentales y maternales (licencia postnatal) no son tan distintas entre los países y yo creo que hay factores culturales también que tienen un poco más en común”, dice.

No obstante, indica que sí existe una correlación entre las brechas y el nivel de urbanización, siendo que las sociedades más rurales presentan una cifra menor y aquellas más urbanas tienen una brecha más grande. Así, señala que la composición de la urbanización en América Latina es parecida, al igual que la ancestralidad cultural, las políticas públicas y el nivel de desarrollo económico.