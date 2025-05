Fraude con licencias médicas: Hacienda informa que 1.102 funcionarios salieron del Gobierno y compromete rapidez en sumarios

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que a la fecha han salido del Gobierno más de mil funcionarios públicos, en medio del estudio realizado por Contraloría que detectó a más de 25 mil trabajadores de la administración central que viajaron al exterior en medio de un periodo de licencia médica.

Marcel entregó un primer balance de los sumarios administrativos iniciados en contra de los funcionarios detectados en incumplimiento del reposo por licencia. En total, hay 6.592 empleados a quienes se les ha iniciado sumarios, de un total de 131 servicios públicos donde se están realizando dichos procesos.

El ministro detalló que hay un total de 1.102 trabajadores que han salido de la administración gubernamental producto de estas irregularidades, sin precisar cuántos fueron por renuncias o despidos, o si salieron del Estado antes o después del informe de la Contraloría.

"La cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy, habiendo incurrido en algunas de estas prácticas, son 1.102 del Gobierno Central, no incluye a municipalidades".

Señaló que aproximadamente uno de cada diez funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022.

El titular de Hacienda manifestó que se están aplicando sumarios administrativos precisando que no es una investigación sumaria; y por lo mismo afirmó que se trata de un proceso "relativamente simple que no se extienden por mucho tiempo y constan de tres preguntas que hacer: la causal de la licencia que se había obtenido; los viajes que se realizaron; y el motivo de esos viajes. Esto no requiere convocar a testigos, no requiere una investigación amplia que tome mucho tiempo”.

Adelantó que dependiendo de los resultados de los sumarios, existen sanciones administrativas y penales. "Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja”.

En cuanto a las sanciones, dijo que pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo y también puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como las licencias maternales que no son incompatibles con el hecho de viajar.

Marcel señaló que la información entregada corresponde solo a la administración central, que es aquella sobre la cual como Gobierno y Ministerio de Hacienda tienen responsabilidad.

“Nosotros no gestionamos ni damos instrucciones a los municipios, son ellos los que tienen que dar cuenta de la información recibida de la Contraloría e iniciar los sumarios correspondientes”, cerró el secretario de Estado.