Jara y el no de la CPC a la negociación ramal: “No hay que tener miedo, lo que hay que tener es capacidad para dialogar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La decisión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de restarse de los diálogos tripartitos impulsados por el Ejecutivo para avanzar en la negociación multinivel -también conocida como ramal- sorprendió a Jeannette Jara. Así lo sincera la ministra del Trabajo, quien además revela que en el Consejo Superior Laboral -que reúne a representantes del Ejecutivo, empleadores y trabajadores- ya había sido anunciada la participación de la multigremial.

“En los procesos de diálogo uno no tiene por qué estar siempre de acuerdo, pero negarse a dialogar es algo que no nos hace bien”, reflexiona.

“Ante cualquier proyecto, el primer argumento es no nos gusta, el segundo es que afecta a las PYME y el tercero es que afecta al empleo”.

- Entiendo que Ricardo Mewes, el presidente de la CPC, se contactó con usted para explicarle. ¿Ha intentado volver a hablar con él?

- No. Pero él sabe perfectamente que la puerta sigue abierta. El temor que entiendo podrían tener es que con la asistencia al diálogo -aun cuando estuvieran en desacuerdo-, se puede interpretar que le están dando legitimidad al proyecto. Y lo que se legitima es la capacidad de dialogar, y dentro del diálogo uno tiene acuerdos y disensos.

- ¿En qué pie queda el proyecto con esto?

- La negociación ramal es un compromiso que el Gobierno va a cumplir. Estamos trabajando para que pueda presentarse con la mayor cantidad de opiniones previas, todavía hay espacio para seguir incorporando opiniones y propuestas.

- ¿Le ve futuro en el Congreso? Algunos creen que su ingreso terminará siendo un “gesto”, un simbolismo, hacia la CUT…

- Le veo un futuro positivo en el Congreso. Desde el Gobierno haremos todo el esfuerzo para poder dar cuenta de que se trata de un proyecto de futuro y no anclado en el pasado, como algunos prejuicios han tratado de instalar.

La negociación multinivel lo que va a permitir es poder resolver de forma mucho más rápida al interior de los sectores productivos, entre los empleadores y los trabajadores, temas que en Chile muchas veces la única solución que tienen es por vía legal, y que se demoran años o incluso décadas en poder resolverse. Dentro del debate vamos a poder desmitificar muchos temores.

- ¿Hace alguna autocrítica por haber llegado a un preacuerdo en este tema con la CUT antes que dialogar con otros actores?

- Quiero entender que esto no es una excusa para restarse del diálogo y lo digo por lo siguiente, porque esta propuesta no viene de la negociación con la CUT, viene del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y, por tanto, es bien difícil que los empleadores de Chile, o la CPC en particular, no lo hubiesen sabido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pueden estar en desacuerdo, pero es mejor transparentar las posiciones. Aquí hay personas a las que no les gusta el mundo sindical organizado.

- Cuando se habla de negociación multinivel, ¿concretamente en qué se está pensando?

- No hay una idea preconcebida, lo que hay es un análisis de distintas posibilidades. Los modelos a seguir son múltiples en términos de sectores productivos, como algunos que distinguen y otros que no, entre empresas pequeñas, medianas y grandes. Precisamente, la idea del diálogo es poder atribuir a la realidad chilena cuál es la forma más meritoria y virtuosa de poder llevar adelante esta negociación multinivel. Y esa será la conclusión final del trabajo.

Así como lo hicimos en 40 horas, donde se atendió la realidad de cada sector productivo, también se puede hacer lo mismo en negociación multinivel (...) Hay varios sectores que ya negocian coordinadamente. Está la minería, los panaderos, hay un sector de la banca. Entonces, no hay que tener miedo, lo que hay que tener es capacidad para dialogar, enfrentar las diferencias y abordar el futuro de forma conjunta para generar más cohesión social.

- ¿Le ha podido plantear esto al empresariado?

- Hemos hablado con los pequeños y medianos empresarios. Lamentablemente con la CPC y sus seis ramas, que paradójicamente están organizadas por ramas, nos habría gustado poder conversar de esto, pero como se restaron y prefirieron no participar, solo les puedo decir que la invitación sigue abierta.

- ¿Hay una sobrerreacción por parte del sector empresarial?

- Hay argumentos que se usan casi para cualquier cosa. Ante cualquier proyecto, el primer argumento es no nos gusta, el segundo es que afecta a las PYME y el tercero es que afecta al empleo. Hay algunos que en este país se han convencido de que nunca es el momento de avanzar en derechos de los trabajadores y nosotros creemos lo contrario.





Boric y Venezuela: “Me adscribo a su liderazgo”