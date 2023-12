Dirección del Trabajo multó a 35 clubes deportivos por incumplimientos laborales en el fútbol femenino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Dirección del Trabajo (DT) multó a 35 clubes deportivos por diversas infracciones cometidas en el marco de sus ramas de fútbol femenino, como por ejemplo no disponer de duchas con agua fría y caliente, ni contar con servicios higiénicos según los requisitos básicos, ni proporcionar ropa de trabajo, entre otras cosas.

El servicio liderado por Pablo Zenteno llevó adelante un proceso de fiscalización al amparo de la Ley 21.436, que profesionaliza el fútbol femenino, procedimiento que arrojó un alto incumplimiento por la gran mayoría de las instituciones respecto a la citada ley y, además, respecto a condiciones mínimas de trabajo.

En el detalle, Zenteno informó que 35 de los 36 clubes del fútbol profesional femenino fueron sancionados por no cumplir con la normativa, cuyo punto más relevante es que, durante el primer año de su entrada en vigencia, al menos el 50% de las futbolistas del plantel profesional debía tener contrato de trabajo, cifra que debe aumentar a 75% en 2024 y al 100% en 2025.

Así, de los 36 clubes de fútbol del país, 14 de Primera División y 22 del Ascenso, cinco no cumplieron la cuota del 50%: Cobreloa, Deportes Valdivia, Deportes Melipilla, Lautaro de Buin y Audax Italiano. A ellos, en el detalle, se les cursaron multas por el concepto de “no escriturar el contrato individual de trabajo en el rango porcentual que establece la ley a las deportistas que sean parte del campeonato nacional femenino de fútbol”.

En la fiscalización que llevó adelante la DT, además, se constataron múltiples incumplimientos respecto de otras disposiciones que establece la ley. Por ejemplo, no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales; no disponer de duchas con agua caliente o fría; no tener servicios higiénicos suficientes; no entregar los elementos de protección personal a las jugadoras; no dictar los reglamentos de higiene y seguridad que establece la ley, entre otros, explicó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Por todas estas infracciones, la DT cursó multas que totalizan los $ 225.332.204.

“Algunas de estas infracciones son bastante atentatorias, no sólo contra los derechos laborales, sino que contra las personas y su dignidad. Por tanto, llamamos a los empleadores a que cumplan con la normativa. Nosotros seguiremos cumpliendo nuestra labor fiscalizadora y cursando las multas que sean necesarias cursar, pero lo cierto es que es necesario que la normativa se cumpla”, sostuvo la secretaria de Estado.

Un mensaje similar transmitió el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien aprovechó de invitar a los clubes deportivos a utilizar los fondos públicos disponibles para avanzar en mejores condiciones para sus deportistas.

"Reiteramos la invitación a los clubes a postular a Fondeportes, que precisamente destina recursos para potenciar las ramas femeninas del fútbol. Lamentamos que este año solo 12 instituciones se hayan adjudicado esos recursos y que el 40% del monto total haya quedado disponible por falta de postulaciones. La invitación es a que sean parte y postulen”, complementó el ministro Pizarro.

Próximas medidas

Con respecto a lo que viene tras el plan de fiscalización, el director del Trabajo reiteró que el servicio tiene un compromiso con las jugadoras de fútbol de implementar integralmente la ley. "Hemos sostenido distintas instancias de trabajo multidisciplinario. En ese sentido, nos sumamos al compromiso de que se cumplan los contenidos de la ley para equiparar las condiciones del fútbol femenino a las del masculino y que se reduzcan las tasas de incumplimiento y que los clubes entiendan que la legislación tiene un propósito", dijo.

Por su lado, la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff), Iona Rothfeld, indicó que lo que entrega el informe "es triste, mas no es sorprendente", y agregó que se trata de condiciones que vienen denunciando desde hace tiempo. "Avisamos con anticipación que este primer año de implementación de la ley nos íbamos a encontrar con distintas resistencias y así fue. Eso evidencia la poca seriedad y el poco respeto que nos tienen a nosotras como jugadoras y al rubro del fútbol femenino. Es muy dispar en relación con nuestros colegas varones, y porque, estando en 2023, no podemos seguir teniendo la conversación de si las mujeres merecemos lo mismo que los hombres”, sostuvo.