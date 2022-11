Más de 460 personas han sido certificadas como gestores en inclusión

Desde el 1 de noviembre, las empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores, deben contar con un experto en inclusión laboral en sus departamentos de recursos humanos, y dichos cargos deberán contar con una certificación.

Datos de ChileValora -entidad a cargo de la elaboración de este perfil laboral-, indican que hasta el momento 461 personas ya han sido certificadas y, más de 1.500 personas más están proceso, el cual está adportas de finalizar.

La secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, comenta que ha aumentado el interés: “Pasamos de tener dos centros de certificación a nueve”.

La vocera también recalca que lo que se certifica son las habilidades de una persona en particular, no a una empresa. “El gestor laboral es una función, no es un cargo. Una persona dentro de una empresa que cumpla tareas relacionadas a recursos humanos y personas puede certificarse y cumplir esta función en la empresa, y así impulsar mejores políticas de inclusión”.

El gestor de inclusión, según precisa la descripción del perfil publicado por ChileValora, tendrá las funciones de coordinar un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, además de gestionar la implementación del plan para avanzar en la materia e impulsar acciones de capacitación sobre el tema, de acuerdo a un enfoque de derechos y normativas vigentes.

Las personas interesadas en la certificación, pueden acercarse a uno de los nuevo centros habilitados por ChileValora, como son Ecerlab, Bureau Veritas, Capitol Group, ChileAlimentos, Asimet Asesorías, Fulcro ABC, entre otros.