"Alegra de ver que quienes querían destruir el sistema de capitalización individual, hoy están celebrando": Matthei valora despacho de reforma

La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, valoró a través de su cuenta de X la reciente aprobación del proyecto de reforma de pensiones, destacando que para ella “es una alegría ver que quienes querían destruir el sistema de capitalización individual (...) hoy están celebrando que la cotización del 6% es enteramente del trabajador”.

Cabe recordar que la candidata a La Moneda participa de una gira por Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, instancia organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta convocatoria, participó en un seminario como panelista donde lamentó el bajo crecimiento de Chile en materia económica y el alto nivel de endeudamiento público.

Por su red social, sostuvo que el avance en la reforma de pensiones “es un tremendo logro para los chilenos, el que se entendiera por fin que el dinero es de ellos, les pertenece”. Además, destacó el avance en “igualar las pensiones de las mujeres, un anhelo de muchas”.

Es una alegría ver que quienes querían destruir un sistema y generar reparto hoy celebran que el 6% es de los trabajadores y heredable, como siempre sostuvimos.

Es un tremendo logro para los chilenos el que se entendiera por fin que el dinero es de ellos. Les pertenece. También… pic.twitter.com/4zFcTvdSgY — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 30, 2025

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de hacer un llamado a aquellos que “están sembrando el terror” respecto del rol del Estado en el sistema previsional, recordando que “hay un BancoEstado, que es el que tiene millones de cuentas rut, mucha gente no hubiera podido acceder al sistema bancario si no fuera por eso”.

“Nosotros vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo Gobierno (...), que la reforma se implemente bien, si hay algo que corregir, lo corregiremos”, dijo la exministra.

En segundo lugar, hizo un llamado a volver a crecer y “salir de un estancamiento que impide mejoras sociales que el país necesita”. En relación con eso, aclaró que con un “4% o más de crecimiento realmente hace que todo sea más sostenible”.

“Hay mucho que hacer, pero también creo que se ha avanzado enormemente”, concluyó.