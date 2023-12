Rosario Navarro: "El Gobierno dice que este tema no se volverá a abordar en su periodo, pero necesitamos un horizonte más largo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, es clara y enfática, para ella, el texto propuesto por el Consejo Constitucional, por segunda vez, no respondió a lo que esperaba la ciudadanía, lo que a su juicio es un indicio de que la gente está cansada con el tema.

En entrevista por escrito con Diario Financiero, Navarro recalca que ahora hay que enfocarse en lo relevante: como la recuperación del crecimiento económico y avanzar en demandas de la ciudadanía, como seguridad, pensiones o el sistema de salud.

-¿Qué reflexión hace tras conocer los resultados? ¿los esperaba?

-La ciudadanía se manifestó democráticamente en las urnas, y eso siempre deja una sensación de orgullo de que en Chile se respeten las tradiciones. Más que esperarlos o no, el resultado da cuenta del hastío que terminó suscitando en la ciudadanía el tema constitucional. Lo importante es que debemos cerrar la discusión constitucional y enfocarnos en recuperar el crecimiento económico que ha sido débil desde hace 10 años.

-El mandatario ha planteado que el tema constitucional se cierra durante su mandato. ¿Ayuda eso a reducir los niveles de incertidumbre?

-El Gobierno ha dicho que este tema no se volverá a abordar en su periodo, pero necesitamos un horizonte más largo, que dé certeza jurídica y nos permita como país avanzar en las reformas que se necesitan, teniendo como eje que deben ayudar a recuperar el crecimiento económico.

Somos una economía pequeña y no podemos darnos el lujo de extender la incertidumbre que limita la inversión local y extranjera.

-¿En qué pie queda el mundo empresarial tras la victoria del "en contra"?

-Los empresarios no somos un grupo monolítico y no se puede hablar de que seamos un sector que sea representado por una opción política u otra. Lo que sí y siempre lo he dicho, somos actores relevantes del acontecer nacional y tenemos la capacidad de adaptarnos. Permanentemente enfrentamos cambios y estamos expuestos a factores que impactan la economía y la actividad empresarial. Nuestra labor nos obliga a estar siempre mirando hacia adelante y tomando decisiones en pro de la continuidad de nuestras empresas, negocios, fuentes de empleo y desarrollo.

En la medida que cerremos esta discusión, evidentemente es un paso hacia una mayor certeza jurídica, pero no basta por sí mismo. Como empresarios necesitamos avances en materia de competitividad tributaria, certeza jurídica -y para esto es crucial terminar con la permisología - y seguridad.

-La gente no está conforme con el trabajo en torno al tema constitucional. Los resultados de ambos procesos lo reflejan así. A su juicio ¿qué falló ahora? ¿Se repitieron los errores del anterior proceso?

-El texto propuesto, por segunda vez, no respondió a lo que esperaba la ciudadanía y es señal de cansancio con el tema constitucional. Por otro lado, tras 4 años queda en evidencia que, siendo fundamental para un país, la constitución no es la respuesta única a las demandas sociales.

-Ya despejado el tema constitucional, al menos por el corto plazo ¿cuáles deben ser las prioridades de aquí en adelante? ¿qué temas son los más urgentes?

-Debemos abocarnos a una agenda que nos permita recuperar el crecimiento económico y avanzar en demandas de la ciudadanía, como seguridad, pensiones o el sistema de salud. En el ámbito económico, necesitamos avanzar en las habilitantes del crecimiento: certeza jurídica, competitividad tributaria y seguridad.

En este sentido, valoramos el llamado del Presidente Boric a todos los sectores a llegar a acuerdos en materias como pensiones, pacto fiscal, y avanzar en seguridad, así como su llamado al diálogo y a la acción en los temas que urgen a la ciudadanía.

La seguridad es una de las principales preocupaciones y prioridades de la ciudadanía. De acuerdo con una encuesta interna a los socios de Sofofa, el 64% declaró haber sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses. Hemos atravesado una línea roja en materia de seguridad y las autoridades deben actuar con urgencia y con respuestas enérgicas y efectivas para evitar un camino sin retorno.

En materia de certeza jurídica, es urgente avanzar en la permisología, ya que está ahogando a la economía. Necesitamos menos burocracia y permisos que nos quitan competitividad y no aportan al desarrollo de mejores proyectos para el país. Los dos proyectos que prepara el Gobierno apuntan a reducir los plazos, agilizar la tramitación y entregarles certeza a los inversionistas y hemos aportado todos los insumos para que vayan en la dirección correcta.

En cuanto a competitividad tributaria, valoramos que el gobierno y el país pongan el crecimiento en el centro, ya que la mayor actividad beneficia a todos los chilenos, porque implica más y mejores empleos, alza en los ingresos, acceso a bienes y servicios a precios competitivos, entre muchos otros.

Además, el país no resiste un alza adicional de impuestos. Creemos que una mayor eficiencia del gasto público podría ayudar mucho a financiar los programas sociales propuestos y, por otra parte, algunas de las problemáticas sociales podrían abordarse con un mejor uso de los recursos públicos. Hemos manifestado nuestra completa disposición a buscar espacios de encuentro para lograr una profunda modernización del Estado.

Queremos invitar a todos los sectores a trabajar por Chile y las necesidades de la gente. La seguridad, el crecimiento y la calidad de vida de los chilenos deben ser, desde ahora en adelante, nuestra prioridad.