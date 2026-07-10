Cuatro mercados y 1.600 millones de habitantes: la próxima meta exportadora de Chile

Mientras que las exportaciones chilenas rompen récords y, de hecho, en el primer semestre superaron por primera vez la barrera de los US$ 60 mil millones en un periodo de seis meses, todavía existe espacio en nuevos mercados para sumar envíos de bienes locales. Por lo mismo, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) identificó cuatro países en los cuales Chile todavía no tiene un acceso completo. Enrre ellos está Marruecos, Filipinas, India y Bolivia, que presentan oportunidades para los exportadores chilenos, pero aún mantienen altos aranceles, especialmente en agroalimentos. “Estos mercados son además economías dinámicas, de gran tamaño poblacional y con una clase media en expansión, donde podemos crecer y mejorar los retornos del sector exportador, impactando a cerca del 80% de la oferta exportadora nacional y generando, adicionalmente, un efecto multiplicador en proveedores, más inversión y más empleo en todo el país”, explicó la subsecretaria Paula Estévez.

India, la nueva frontera con expectativas de acuerdo para este año

Probablemente, la negociación en curso que genera mayor expectativa es India y el mercado de 1.450 millones de personas que representa, superando incluso a China.

De acuerdo con la Subrei, actualmente mantiene un arancel de importación promedio de 16,2%, el cual se eleva a 36,7% en el caso de los bienes agroindustriales.

Además, hoy solo el 4,1% de los productos exportados por Chile se dirigen a esa nación, equivalentes a 171 bienes. Como referencia, a Estados Unidos se exportan 1.522 productos diferentes y a Brasil 1.041.

También se nota una alta concentración en los envíos mineros, ya que representaron el 84% del total exportado por Chile a India en 2025.

De esta manera, las negociaciones iniciadas el año pasado para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés) están en una etapa avanzada, cuenta la subsecretaria Estévez, y se han cerrado nueve de sus 17 capítulos.

“En este contexto, nuestro objetivo es cerrar el acuerdo este año y estamos trabajando activamente para lograrlo”, señaló.

Filipinas, una puerta para alcanzar al sudeste asiático

Actualmente, el arancel que enfrentan las exportaciones chilenas en Filipinas es de 6%, cifra que se eleva a 9,5% cuando se trata de bienes agroindustriales.

Esta es una barrera para que Chile pueda entrar al sexto mayor importador de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) -un mercado de 116 millones- y proyectar su entrada a este bloque y la región del sudeste asiático.

En 2025 se exportaron solo 84 productos chilenos a Filipinas, equivalente al 1,9% de las totales al mundo. Además, entre estos hubo una alta concentración de salmones y cobre, siendo el 70% del valor vendido a ese destino.

“Ya se han completado cuatro rondas de negociación, encontrándose pendientes de cierre capítulos en materia de Acceso a Mercados de Bienes, Facilitación de Comercio e Inversiones. El objetivo también es alcanzar un cierre técnico durante las próximas semanas”, dijo la subsecretaria Estévez.

Se espera que un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés) impacte positivamente en el 80% de la oferta exportable actual de Chile.

Marruecos, la entrada al único continente sin acuerdos comerciales

No solo hay potencial para la oferta exportadora chilena. Un Tratado de Libre Comercio con Marruecos también podría abrir la puerta a África, el único continente donde actualmente Chile no tiene acuerdos comerciales.

La nación marroquí, de unos 38 millones de habitantes, es el tercer mayor importador de la citada región, aunque solo 26 productos chilenos -del total de 4.212 que se exportan- tuvieron destino marroquí. Esto, debido a que el país mantiene un arancel promedio de importación del 12%, que sube a 28,2% para el caso de los agroindustriales.

Esto, a pesar de que podrían entrar bienes que Marruecos ya importa de otros mercados y que Chile tiene en su oferta, como cerezas frescas, filetes de salmón, espumantes, uvas frescas, paltas, maderas contrachapados, vinos a granel, aceite de oliva, envases de aluminio, entre otros.

Ya en junio pasado se dio el primer paso para avanzar en un tratado chileno-marroquí, con la reciente gira de la subsecretaria Estévez al país y la suscripción de una declaración conjunta para iniciar negociaciones.

Bolivia, más productos chilenos para el país vecino

A pesar de ser un país vecino y compartir una frontera, todavía existe espacio para fortalecer el intercambio comercial con Bolivia y sus 12 millones de habitantes.

El arancel general de importación para Chile es de 11,8%, que se eleva a 13,2% cuando se tratan de bienes agroindustriales y solo se entrega preferencia a 460 productos chilenos.

Además, en 2025 las exportaciones chilenas a Bolivia alcanzaron US$ 1.026 millones, aunque el 86% correspondió a reexportaciones y despachos desde la Zona Franca de Iquique. En contraste, los bienes fabricados en Chile representaron solo US$ 161 millones, concentrados en manufactura y agropecuarios.

La subsecretaria Estévez señaló que se está fortaleciendo una agenda económica con Bolivia, con foco en logística, servicios, energías renovables y exportación de alimentos, aprovechando la complementariedad entre ambas economías.

“En esa línea, vamos a iniciar negociaciones para modernizar nuestro acuerdo comercial, el cual no había sido revisado en muchos años”, indicó.