Economistas apuntan a la demanda interna, productividad y política para impulsar el crecimiento

El crecimiento potencial sigue tomándose la conversación coyuntural. Esta vez fue el turno del seminario “La economía chilena en 2024: ¿Recuperación cíclica o estructural?”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC).

Durante la conversación realizada en el salón de honor de la casa central de la UC, los exvicepresidentes del Banco Central, Sebastián Claro y Manuel Marfán, y la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, entregaron sus claves para aumentar la expansión tendencial del PIB en el país: productividad, educación, impulso de la demanda interna, y acuerdos políticos.

Todo ello en una jornada que estuvo marcada por felicitaciones a la gestión del instituto emisor de los últimos años.

Claro: “Chile es un país con menos grados de libertad fiscales y monetarios para reaccionar a nuevos shocks externos”

El exvicepresidente del ente emisor nota una “dificultad” en el manejo de la política monetaria a raíz de la volatilidad del tipo de cambio.

Marfán: “Tenemos una mezcla de una sociedad que demanda cosas y un crecimiento que no rinde recursos”

El exvicepresidente del banco y exministro de Hacienda calificó como “el mejor” al ente autónomo por su manejo de la política monetaria.

Para el exvicepresidente del Banco Central entre 2010 y 2013, Manuel Marfán, luego de un periodo de “mucha turbulencia” que no se veía hace bastante tiempo, estimó que Chile se acerca a su “velocidad crucero” en materia de actividad, y en inflación “vamos a llegar un poquito a destiempo”.

El también exministro de Hacienda pidió “un aplauso para el mejor Banco Central, porque Chile fue el país que subió con mayor intensidad la Tasa de Política Monetaria (TPM) y fue el primero que las empezó a bajar”.

No obstante, Marfán señaló durante el seminario que su “visión autoflagelante es terrible, porque estamos aterrizando en un limbo, con un crecimiento mediocre que no da. Tenemos una mezcla de una sociedad que demanda cosas y un crecimiento que no rinde recursos para poder financiar esas demandas”.

En esa línea, el economista afirmó que “lo más urgente para volver a crecer es que la política funcione con mejores reglas del juego y que se consiga un buen acuerdo”. Y criticó cómo todos los gobiernos han comenzado con reformas tributarias para subir impuestos.

“Tener una posibilidad de un buen acuerdo le hace bien al país, a la gente, al negocio, al sistema productivo, pero a lo mejor le hace mal a un candidato que no votarán por él”, lanzó luego el exconsejero del instituto emisor.

A su juicio, “los incentivos que las actuales reglas del sistema político le da a los parlamentarios, es una de las cosas que urge cambiar”.

Marfán diagnosticó que “esta pérdida de crecimiento no es de ahora, se inició pos crisis subprime”, y postuló que “mejorar la tasa de crecimiento resuelve o alivia la situación fiscal en un plazo de 10 años, pero no en el corto plazo. Ahí hay que ponerse de acuerdo”.

“Un buen término medio es que la clase política se pueda poner de acuerdo en una agenda pro crecimiento y pro inversión para poder tener crecimiento hacia el futuro y no se tenga una imposibilidad de manejo de la política fiscal en el corto plazo”, sumó el académico.