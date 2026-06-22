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El Consejo Fiscal refuerza su llamado de atención y calcula que la deuda del gobierno alcanzaría el 48% del PIB hacia inicios de la próxima década

En su reporte semestral, el organismo también desestimó la existencia de una "inconsistencia" en las proyecciones de deuda de los IFPs del gobierno anterior y que suscitó una denuncia levantada por el ministro Jorge Quiroz.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 13:13 hrs.

Sebastian Valdenegro CFA Hacienda Jorge Quiroz presupuesto
<p>Crédito: CFA.</p>

Crédito: CFA.

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