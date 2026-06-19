Entra en escena una nueva red que busca visibilizar y potenciar la presencia de las mujeres economistas

A principios de mes se lanzó la inicativa en la que participará a la directora del Instituto de Economía UC y el decano de la FEN de la Universidad de Chile en su consejo asesor.

Que solo un 30% de mujeres escoja la mención de Economía en el pregrado y existan solo tres ganadoras del Nobel en Economía son algunas de las cifras que inspiraron a Carolina Evans y Emily Jacob a crear Women in Economics Network (WEN).

La red tuvo su lanzamiento oficial a principios de mes y a la fecha cuenta con un consejo asesor compuesto por la directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Claudia Martínez; el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José de Gregorio; la gerenta general de ChileMujeres, María José Díaz; y el socio fundador de FK Economics, Jorge Fantuzzi.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la visibilidad, colaboración y desarrollo profesional de mujeres ligadas a la economía, a través de una comunidad activa que promueva referentes femeninos.

“Había un par de organizaciones nicho, de distintas áreas en que trabajan economistas de finanzas, libre competencia, academia. Pero no había algo que reuniera todo esto en todas las áreas y que sea también transversal en edad”, explicó Evans acerca del origen de WEN.

La idea comenzó a instalarse en octubre del año pasado y, con posterioridad, vinieron las reuniones con mujeres economistas que han tenido diferentes trayectorias, pero destacadas, quienes apoyaron la iniciativa y que hoy son parte de la red, como es el caso de Solange Bernstein, expresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); Susana Jiménez, exministra y actual presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); y María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal.

“Queremos inspirar a que más mujeres ingresen en esta área que tiene tantas herramientas y que abarca tanto. El tener mujeres y el tener contacto de mujeres para poder acudir en las problemáticas del día a día de la vida laboral”, señaló Evans.

De esta manera, la red iniciará su trabajo desde lo académico. El punto es desafiante, puesto que las cifras de la Universidad Católica indican que el promedio de participación femenina en la mención de Economía entre los años 2000 y 2019 fue de 35%, mientras que en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile la participación en la mención fue de 35% entre 2000 y 2025.

Los programas

El consejo asesor de la red sostendrá una reunión por semestre, mientras que funcionarán otros programas durante todo el año.

Uno de estos es el de networking, que se compone de instancias para compartir con otras mujeres de WEN, además de exposiciones sobre temas relevantes y diferentes reuniones diferenciadas según etapa profesional, temprana o consolidada.

El segundo programa es el de mentoría, que busca conectar a mujeres en distintas etapas de desarrollo y una mentora.

Una primera fase estará más enfocada en el principio; y la siguiente cuando las profesionales ya están más consolidadas.

Este mix responde, explicó Jacob, a las propias impresiones que recogieron de mujeres: “Nos decían que llega una etapa en que estamos como estancadas y es súper difícil llegar a ser directora”.

También habrá espacio para el programa de nexo estudiantil, de forma de conectar estudiantes con referentes, oportunidades y herramientas para desarrollar sus carreras.

“Nos pasó harto a nosotras dos en la universidad, que ninguna sabía mucho lo que podía hacer una economista, pensábamos que era trabajar en la academia o trabajar en el Banco Central”, describió Evans.

La dinámica irá acompañada de análisis de datos y orientación a estudios de posgrados, que den cuenta de los avances de WEN.