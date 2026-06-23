Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Fitch alerta que “puedan ser necesarias medidas adicionales para lograr el ajuste previsto” de la meta fiscal de Hacienda

La agencia indicó que el nuevo objetivo de déficit estructural de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030 “pone de relieve los retos a los que se enfrentan los planes de consolidación del gobierno de Kast”.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 13:38 hrs.

Fitch economia chilena deuda Amanda Santillán
<p>Fitch alerta que “puedan ser necesarias medidas adicionales para lograr el ajuste previsto” de la meta fiscal de Hacienda</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ley miscelánea: Quiroz se abre a ajustes en invariabilidad a cambio de llevar impuesto corporativo a 22%
2
Mercados

Las fórmulas que impulsa el mercado para facilitar el acceso a la vivienda y destrabar el pie hipotecario
3
Empresas

Deportes Osorno deberá pagar US$ 56 mil a Colo-Colo tras fallo de la ANFP y arriesga la quiebra
4
Empresas

El actor Orlando Bloom es el nuevo embajador global de Casillero del Diablo y encabezará campaña internacional de la marca
5
Regiones

Ingevec e inmobiliaria regional Terranostra crean joint venture para desarrollar un proyecto de US$ 31 millones en La Serena
6
Regiones

Ancali prepara el salto al consumidor final y apuesta a vender leche con marca propia
7
Empresas

Codelco gana atractivo en el mercado, pero sus pares de la gran minería privada se financian más barato
8
Mercados

Dólar sube con fuerza y el cobre pierde más de 3% al inicio de la tarde por la aversión al riesgo generalizada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete