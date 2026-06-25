Hacienda anticipa nueva caída de las bencinas de $ 100 y analistas prevén efecto en el IPC de julio

El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, adelantó que pese a las recientes caídas, “es probable que nos quedemos con precios algo mayores que los que teníamos previos a la guerra”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que las gasolinas y el diésel podrían volver a bajar en más de $ 100 dentro de dos semanas, siempre que se mantengan las actuales condiciones del mercado internacional del petróleo.

Este descenso de los precios sería en la práctica la cuarta baja consecutiva desde la histórica alza del 26 de marzo, cuando los combustibles subieron $ 448 en promedio.

En conversación con T13 Radio, el jefe de la billetera fiscal adelantó que los combustibles “ya han bajado y van a volver a bajar”. Dijo además que –de mantenerse la situación internacional actual dentro de dos semanas– “vamos a ver de nuevo una baja de más de $ 100, tanto en diésel como gasolina”.

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Ortiz, coincidió con Quiroz, estimando una caída en torno a los $ 100 por litro para inicios de julio.

El director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, sostuvo que aunque los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) establecen un máximo de $ 35 de cambio por período, “si se vuelven a modificar los parámetros del Mepco como lo hizo la vez pasada (Quiroz), eso implicaría una baja del precio de la gasolina sobre los $ 100”.

Sin embargo, el economista de Banco Itaú, Vittorio Peretti, alertó que las alentadoras proyecciones del precio de los combustibles dependen “críticamente de la evolución del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio, variables que han mostrado elevada volatilidad en las últimas semanas, con riesgos relevantes de repuntar por sobre los niveles actuales”.

Menor IPC

En esta línea, Hermann proyectó que las recientes bajas de los combustibles tendrán una incidencia de -0,4 puntos porcentuales en el próximo Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a junio, aunque advirtió que esto contrastará con un alza de la cuenta de la electricidad en 0,16 puntos porcentuales. Ortiz, por su parte, calculó una incidencia bajista de 0,1 punto porcentual para junio y de 0,3 para julio ante las recientes fluctuaciones en el precio de los combustibles.

La prudencia del Banco Central

En un conversatorio organizado por la Universidad de Los Andes, el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, aseguró que “es probable que nos quedemos con niveles de precio del petróleo algo mayores que los que teníamos previo a la guerra, de manera un poco más permanente”.

Según manifestó la autoridad, esto se debe a que Irán tiene “una llave, no total, pero una llave importante en la distribución del petróleo en el mundo; probablemente va a generar un ‘premio’ más permanente en el nivel de (precio del) petróleo”.

A pesar de lo anterior, el vicepresidente del ente emisor se mantuvo optimista gracias a los efectos que tendrá el eventual acuerdo entre los involucrados en el conflicto, confirmando que “esto va a ayudar mucho y va a ayudar bastante a la inflación y a los bolsillos de la gente”.