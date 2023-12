Marcel raya la cancha para las reformas tras el plebiscito: “Algo tendrá que cambiar de la actitud que ha tenido parte de la derecha hasta ahora”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió esta mañana al resultado del plebiscito del domingo 17 de diciembre, que marcó una victoria para el "en contra" de la propuesta constitucional, estableciendo la bajada política del Gobierno de cara a la tramitación de las reformas emblemáticas, como impuestos y pensiones.

En conversación con Radio Pauta, el ministro recordó el discurso de anoche del Presidente Gabriel Boric, en la línea de que no habrá un nuevo proceso constitucional.

“Nos vamos a concentrar en lo que a la gente le preocupa: que es el empleo, el crecimiento y solución de los problemas sociales”, dijo el secretario de Estado.

En ese sentido, mencionó el pacto fiscal, que contempla propuestas en materia de impulso al crecimiento, reforma al Estado, cumplimiento tributario y reformas al impuesto a la renta.

“Me imagino que algo tendrá que cambiar de la actitud que ha tenido parte de la derecha hasta ahora, considerando que la ciudadanía rechazó de manera categórica su propuesta constitucional”, señaló.

Agregó que “ya no podemos decir que el Gobierno no tiene agenda, que no hay propuestas, que no hay propuestas de crecimiento”.

Así, dijo acerca del resultado del plebiscito que “esto no es Gobierno y oposición, no es derecha izquierda, aquí está el pueblo de Chile que se pronunció claramente en contra de una manera de hacer las cosas, que es tratar de imponer la idea sobre los demás”.

“Creo que la política de los portazos, de las líneas rojas, de las descalificaciones claramente tenemos que trabajar para erradicarlas, porque la ciudadanía es muy clara en el sentido de que eso ya no lo quiere, la ciudadanía quiere acuerdos que generen cosas concretas”, dijo.

Acerca del pacto fiscal, mencionó que es una “agenda muy amplia" y confirmó que se insistirá en los cambios a los impuesto a las personas, con incrementos en las tasas para los contribuyentes de más altos ingresos.

“La Comisión Marfán es muy clara en que sí, el crecimiento ayuda y tenemos que acelerarlo. Pero para poder juntar los recursos que necesitamos no nos alcanza ni siquiera en diez años. Entonces, ¿le vamos a decir a la gente que espere diez años?“, señaló.

Además, apuntó a que los proyectos de permisología, cumplimiento tributario y legislación permanente para regular la relación entre la sociedad civil y el Estado, “están en condiciones de ser presentados en enero”.