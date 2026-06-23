Subrei realza la apuesta del gobierno por el crecimiento y cifra en unos US$ 6.000 millones cartera de inversión francesa

La subsecretaria Estévez participó en cumbre empresarial organizada por la Cámara de Comercio Franco Chilena para el Comercio y la Industria (CCI).

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó este martes el nuevo ciclo de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en el que está comprometido el gobierno, basado en las capacidades como destino de inversión y en el proyecto de reconstrucción y reactivación que se está tramitando en el Congreso.

“El crecimiento económico debe volver a ocupar un lugar central en la agenda pública”, afirmó al exponer en una cumbre empresarial organizada por la Cámara de Comercio Franco Chilena para el Comercio y la Industria (CCI), encuentro al cual asistieron representantes del sector privado y autoridades, como los ministros de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, además del embajador galo en Chile, Cyrille Rogueau.

Estévez también realzó la importancia de la diversificación de productos y exportaciones, y la creación de “ambientes propicios” para la inversión son pilares esenciales en los que están trabajando.

En este marco, sostuvo que el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) con la Unión Europea (UE) –firmado en 2023 y que corresponde a una modernización del Acuerdo de Asociación vigente desde 2003– se presenta como un paso relevante en la ampliación de la relación estratégica entre Chile y la UE, ya que permitió incorporar nuevas áreas de cooperación, inversión, innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico en el ámbito de la inversión.

De acuerdo con InvestChile, la agencia de promoción del Ministerio de Economía, los países con mayor inversión extranjera directa (IED) son Estados Unidos con US$ 19.090 millones, seguido por Dinamarca US$ 11.307 millones, Reino Unido (US$ 7.658 millones), Canadá (US$ 7.361 millones), China (US$ 4.227 millones) y España (US$ 3.432 millones).

Francia es el quinto mayor inversionista europeo y actualmente tiene cerca de US$ 2.000 millones invertidos en áreas como energía, infraestructura y minería, según datos del Banco Central, a los que se sumarán “por lo menos” US$ 6.000 millones adicionales, anunció la subsecretaria.

Además del AMA, Chile cuenta con otros 35 acuerdos vinculantes con 66 economías que conectan al país con cerca del 89% del PIB global, pero “la apertura por sí sola no es suficiente. También debemos asegurar que quienes deciden invertir encuentren procesos eficientes, instituciones modernas y capacidad de ejecución”, señaló Estévez y apuntó a que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un avance para simplificar procedimientos, reducir tiempos de tramitación y entregar mayor predictibilidad a quienes buscan desarrollar proyectos en Chile.

“Los proyectos vinculados a energía, infraestructura. minería o tecnología requieren de horizontes a largo plazo”, señaló Estévez.

A esta ley se suma el proyecto de reconstrucción que, para Estévez, “es una señal muy importante para los inversionistas que incorpora herramientas destinadas a fortalecer la competitividad del país y mejorar las condiciones para la inversión a largo plazo”, entre las cuales destacó la reducción gradual del impuesto corporativo de un 27% a un 23% e invariabilidad tributaria para proyectos de gran escala.

“El objetivo de estas iniciativas es claro: que Chile siga siendo un país atractivo para invertir, innovar y desarrollar proyectos, manteniendo al mismo tiempo los estándares regulatorios y ambientales”, indicó.