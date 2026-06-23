Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Subrei realza la apuesta del gobierno por el crecimiento y cifra en unos US$ 6.000 millones cartera de inversión francesa

La subsecretaria Estévez participó en cumbre empresarial organizada por la Cámara de Comercio Franco Chilena para el Comercio y la Industria (CCI).

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 14:04 hrs.

inversiones Macroeconomía inversión extranjera Fernanda Arancibia
<p>Subrei realza la apuesta del gobierno por el crecimiento y cifra en unos US$ 6.000 millones cartera de inversión francesa</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ley miscelánea: Quiroz se abre a ajustes en invariabilidad a cambio de llevar impuesto corporativo a 22%
2
Mercados

Las fórmulas que impulsa el mercado para facilitar el acceso a la vivienda y destrabar el pie hipotecario
3
Empresas

Deportes Osorno deberá pagar US$ 56 mil a Colo-Colo tras fallo de la ANFP y arriesga la quiebra
4
Empresas

El actor Orlando Bloom es el nuevo embajador global de Casillero del Diablo y encabezará campaña internacional de la marca
5
Regiones

Ingevec e inmobiliaria regional Terranostra crean joint venture para desarrollar un proyecto de US$ 31 millones en La Serena
6
Regiones

Ancali prepara el salto al consumidor final y apuesta a vender leche con marca propia
7
Empresas

Codelco gana atractivo en el mercado, pero sus pares de la gran minería privada se financian más barato
8
Mercados

Dólar sube con fuerza y el cobre pierde más de 3% al inicio de la tarde por la aversión al riesgo generalizada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete