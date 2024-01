Un 2023 en rojo: exportaciones retomaron caída y las importaciones bajaron más de 15%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Con nota roja cerró el comercio exterior chileno 2023. Tras un diciembre de bajas, las exportaciones terminaron con un descenso de 3,7% en el período -el primero desde 2019- frente al ejercicio precedente, para ubicarse en $ 94.937 millones, según informó el Banco Central.

Determinante en este resultado fueron las disminuciones de los envíos mineros (-6,1%), explicados por el cobre en particular (-2,8%) por segundo año consecutivo, con montos que bordearon los $ 53 mil millones y $ 43 mil millones, respectivamente.

Llamativo fue el descenso de 33% de las ventas de carbonato de litio al exterior, las que llegaron a US$ 5.430 millones. Atrás quedó el récord de 2022.

Las exportaciones industriales también acusaron una baja en 2023, la que fue de 1,4% para totalizar US$ 34.907 millones, afectadas por deterioros en las ventas de salmón, vino y carne de ave, entre los productos principales.

Las cerezas volvieron a marcar un peak el ejercicio pasado al llegar a los US$ 2.337 millones, contribuyendo también al récord de los envíos agropecuarios.

La excepción fue el sector agropecuario-silvícola y pesquero, que con envíos por US$ 7.000 millones marcó un peak de la mano del positivo comportamiento del segmento de frutas y, en particular, por el máximo de US$ 2.337 millones que volvieron a marcar las cerezas.

Este producto consolidó así su liderazgo, seguido -a mucha distancia- por los US$ 902 millones que se venden de uva al extranjero, que subieron 3% para poner freno a tres años previos de números negativos.

Las manzanas retrocedieron 16%, hasta US$ 446 millones y 17% los arándanos, que llegaron a US$ 371 millones.

El apretón del consumo

Las importaciones, aunque por razones distintas y relacionadas con el ajuste de gasto interno, también sufrieron un notorio descenso.

Según los datos del Banco Central, las compras desde el exterior se redujeron 16,2% para alcanzar los US$ 79.434 millones.

En el caso de los bienes de consumo, se adquirieron US$ 22.025 millones desde el resto del mundo durante 2023, lo que significó una baja de 22,7%.

Este negativo resultado se dio luego que los durables tuvieron un descenso de 26,9%, explicado por la merma de los automóviles, computadores y electrodomésticos.

Ni siquiera se salvaron los celulares, aunque el tropezón de este segmento fue de solo 6%.

En el caso de los semidurables, hubo disminuciones superiores al 25% en los ámbitos de vestuario y calzado.

Los bienes intermedios registraron internaciones por US$ 46.206 millones, es decir, un monto que es 18% menor que en 2022.

El deterioro lo explica la merma de más de 20% de los productos energéticos, que registraron retrocesos en todos sus ítems, con énfasis en diésel, gas natural licuado y carbón mineral.

En este contexto, los bienes de capital anotaron adquisiciones por US$ 17.277 millones en el año de referencia, lo que significó una disminución de 12,6%, impulsado por la baja en las adquisiciones de camiones y vehículos de carga, buses y motores, generadores y transformadores eléctricos.

Dado lo anterior, Chile terminó el año pasado con un saldo comercial de US$ 15.503 millones, el más alto desde los casi US$ 19.000 millones de 2020.