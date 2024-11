Alejandro Santana, candidato de Chile Vamos por Los Lagos: “Daremos certezas para que el sector privado se haga presente con inversión y compromiso social”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Mi candidatura a Gobernador Regional rescata al Chile dialogante, capaz de llegar a acuerdos para garantizar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de sus ciudadanos. Somos una opción de unidad, la gente ya no quiere más polarización ni posturas extremas. Necesitamos certezas para volver a crecer, y eso es lo que impulsaremos”, asegura Alejandro Santana, candidato de Chile Vamos a la gobernación de Los Lagos.

De su contendora, el exdiputado militante de Renovación Nacional dice que lo diferencia -más allá de su formación profesional- su experiencia en administración, en el área económica y financiera, además en políticas públicas, con más de 20 años trabajando en el sector privado y 12 años en el público.

“En Chile somos testigos del mal resultado en la gestión, y el daño que se ha generado al país, porque quienes administran no tienen ni la experiencia ni la capacidad. Nosotros damos garantía de que no pasara en nuestra región”, afirma.

Sus tres ejes

Quiere fortalecer la región de manera sustentable, a través de una alianza público-privada. Para lograrlo, “debemos partir muy organizados con todos los municipios y el Gobierno, enfrentando como prioridad número uno a la delincuencia y el narcotráfico, que para el 81% de la población es de máxima urgencia”.

Con esas alianzas aspira enfrentar temas de salud, inversión, conectividad, desarrollo y sustentabilidad de los rubros productivos de la región.

Su diagnóstico y soluciones

Santana asegura que los Lagos produce la mejor carne, leche, que tiene una riqueza natural para ser una potencia en turismo. “Para qué decir en acuicultura: uno de cada dos pescadores artesanales, viven y trabajan en esta región, somos los exportadores número uno del mundo de mitílidos (choritos), y los segundos de salmón”, destaca.

Lo anterior, significa empleo y emprendimientos en una economía circular, pero advierte que “ese escenario está en riesgo por la permisología extrema que paraliza la inversión”.

En su opinión, se requieren certezas jurídicas que fomenten el crecimiento y le aseguren a la fuerza laboral que no perderán su empleo. “Desde el gobierno regional focalizaremos recursos en programas de fomento productivo, tomando ideas del sector privado, inversión en fierro y cemento para generar empleos, y como gobernador regional, participaré del debate para impulsar cambios en el reglamento y modificaciones a la ley Lafkenche que, al tener solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios por 4 millones de hectáreas pone en riesgo actividades claves para la región”, expone.

Más inversiones

Clave considera aumentar la inversión: “Se necesitan certezas jurídicas para fomentar esta inversión. No pueden volver a pasar hechos como que una multinacional estadounidense se desistió de un enorme proyecto de parque eólico en Chiloé por US$ 320 millones por la evaluación ambiental, frente a las trabas que representa el sistema. La permisología le costó a la región más de US$ 160 millones el año pasado y se dejaron de crear más de 8 mil empleos”.

Los Lagos, resalta, es la cuarta región del país que más turistas extranjeros recibe, y “debemos potenciarla con nuevos atractivos y mayor infraestructura que mejoraren la conectividad (...) La inversión actual en materia de turismo del Gobierno Regional es paupérrima”.

Desarrollo inmobiliario

Santana cree que se necesita apoyar a cada comuna para la actualización de sus planes reguladores, ya que de las 30 que componen la región, solo 20 lo tienen. Y de esos 20, 19 están desactualizados. “Esto afecta la disponibilidad de suelos para proyectos inmobiliarios”, dice.

Desde el Gobierno Regional quiere multiplicar lo que realizará en el área metropolitana de Puerto Varas y Puerto Montt, ya aprobada por el Comité de Descentralización, que permitirá avanzar en desarrollo territorial, como mejorar la conectividad y crecer con una mirada integrada de los espacios urbanos, con una mirada intercomunal, donde hay grandes oportunidades.

Gestión de recursos

Considera que los flujos desde el Gobierno central al regional han sido “críticos, lo que pone en riesgo la operación de servicios de conectividad, y con riesgo inminente de abandono de obras por no pagar oportunamente. La irresponsabilidad del Gobierno es grave”.

Aquí plantea que la acuicultura es el motor económico de la región, con entre 180 mil y 200 mil personas que dependen de estas actividades, y que “no ven opciones de reconversión laboral”.

“Necesitamos estabilidad. Y eso es lo que buscamos darle a la región con esta propuesta de unidad, que impulsará alianzas público-privadas porque no podemos depender exclusivamente del sector público. Y con ello, daremos certezas para que el sector privado se haga presente con inversión, compromiso social y con ideas”.

Más seguridad

Santana cuenta que se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien les contó cómo ha funcionado el Plan Bandera aplicado en Rosario, y que logró reducir la criminalidad en 65%. “Las buenas ideas que dan resultado merecen ser replicadas. Buscaremos liderar la implementación de un plan piloto como el que se hizo en Rosario, en que la colaboración entre el gobierno central, regional y comunal es fundamental”.

A su juicio, ya pasó la hora de los diagnósticos. “La realidad actual requiere de acciones inmediatas para combatir la delincuencia, con énfasis en el crimen organizado y el narcotráfico”, enfatiza.