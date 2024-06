Büchi realza rol de Sergio de Castro: “Fue fundamental…sin él, no hubiese sido el mismo destino de Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un homenaje al economista y exministro de Hacienda, Sergio de Castro, realizó Faro UDD la tarde de este miércoles, oportunidad en que quienes también lideraron Teatinos 120, Hernán Büchi y Martín Costabal, destacaron su contribución al país, en especial su rol en la elaboración de “El Ladrillo”, documento que sentó las nuevas bases de la actividad productiva del país.

“Sergio fue fundamental para los cambios de Chile”, sostuvo Büchi al partir con su exposición. “Sin él, no hubiese sido el mismo destino de Chile”, destacó.

El extitular de las finanzas públicas del país entre 1985 y 1989, recordó que “Chile era un país muy pobre, a la gente se le olvida eso” y que “el desafío era cambiar el país, que no solo era pobre cuando Sergio comenzó a estar en la vida pública. También había personas que tomaban malas decisiones y empeoraban las cosas”.

Planteó que “Chile estaba en un estado catastrófico provocado por quienes, esto es opinión mía, quizás lo querían hacer adrede…el conflicto político y social era enorme”.

Büchi agregó que “el contexto no solo era un problema económico, sino también político…a fines de los 60 y los 70, todos tenían una mentalidad estatista”.

Frente a eso, el hoy director de empresas manifestó que “había un grupo de personas con ideas novedosas que querían que esa realidad cambiase”.

Carmen de Castro se hizo presente en el homenaje a su padre.

En este contexto, sostuvo que Sergio de Castro “tenía el timón bien dirigido y el motor fuerte. Tenía el carácter para navegar en una sociedad que se había equivocado mucho, Sergio tenía ideas claras para seguir con sus ideas adelante y guiarlas, de tal forma en que nadie pensara que quería figurar”.

Desde su perspectiva, la suerte de Chile es que pudo salir de ese contexto gracias a la motivación de personas como él.

“Siempre existen estás dudas en la vida si es que las cosas hubiesen sucedido igual si no hubiesen estado las personas, pero yo creo que tienen que estar las dos cosas: las circunstancias y las personas”, expresó Büchi.

El economista terminó diciendo que puede que a Sergio no le gustara que le hicieran un homenaje, pero “es necesario para los que trabajamos contigo, quizás no al nivel de los que son fantásticos para el relato, porque cuando miro muchachos con poleras del che Guevara, la verdad que era un loco maniaco y lo levantaron al nivel tal que es conocido en todas partes, pero no pretendo eso, pero sí es que no olvidemos el rol que jugó Sergio. Esa es la razón por la que estoy aquí”.

Federico Valdés, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín destacaron entre los asistentes a la ceremonia organizada por Faro UDD.

El director ejecutivo de Faro UDD, Ernesto Silva, afirmó que “los valores que promueve la Universidad del Desarrollo están asociados a la libertad de las personas, a la innovación, al emprendimiento y el desarrollo de una sociedad abierta y libre, aquello por lo que Sergio de Castro luchó con tanta pasión, profesionalismo e intensidad”.

Al mismo tiempo, destacó “creemos que en el presente se debe reflexionar sobre el pasado, sobre los líderes, sobre las personas y especialmente sobre el valor de las ideas y la capacidad las personas de ponerlas en movimiento”.

En la actividad en la UDD también participó la historiadora Patricia Arancibia, quien es autora del libro Sergio de Castro: el arquitecto del modelo económico chileno.

Su recorrido

El exministro de Hacienda del gobierno de Augusto Pinochet, Sergio de Castro, falleció a fines de abril, era ingeniero comercial de la Universidad Católica y luego se doctoró en Economía en la Universidad de Chicago, siendo miembro de la primera generación de economistas titulados en esa casa de estudios, los que con posterioridad serían conocidos como los “Chicago Boys”.

Fue profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica hasta 1975, siendo decano entre 1965 y 1968. En la antesala del golpe de Estado de septiembre de 1973, De Castro tuvo un rol clave en el diseño de “El Ladrillo”, el documento que elaboraron civiles y militares para modificar la institucionalidad económica.