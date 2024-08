Gobierno defiende fondo de US$ 30 millones para TVN y confirma que no incluyó un mecanismo para realizar el retiro de los aportes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, expuso ante la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados los aspectos financieros del proyecto de ley que moderniza TVN, modificando su estructura de financiamiento a través de un fondo estatal o endowment de US$ 30 millones.

En la instancia, la titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres) defendió el mecanismo propuesto por el Gobierno, aunque reconoció que no se incluyó una cláusula que regule el retiro de los aportes estatales.

La directora debió enfrentar diversas preguntas que calificó de “ácidas” de parte de algunos parlamentarios de oposición, que cuestionaron el mecanismo planteado y volver a entregar recursos a un canal que enfrenta pérdidas desde hace varios años.

Respecto a si existe una cláusula de salida para los aportes estatales como ocurre en otros fondos similares, la directora reconoció que “las cláusulas de salida efectivamente son una arista que puede tener un endowment, pero en este proyecto de ley no existe esa cláusula de salida, en particular, por sus características no la tiene”.

En el debate, varios diputados de oposición anticiparon su voto en contra a la normativa y le consultaron si existe alguna planificación alternativa para hacerse cargo del problema financiero de TVN, ante lo cual Martínez sostuvo que “el plan B sería lo que dice la ley, que habría que estar inyectando recursos cada año y esto debiéramos estarlo discutiendo en las leyes de presupuestos, lo que es poco razonable para darle estabilidad en el largo plazo”.

Proyección y rentabilidad

Martínez explicó a los diputados que se crea un fondo de naturaleza público privada con aporte fiscal inicial de US$ 30 millones a enterar en un plazo máximo de tres años. Los aportes privados pueden acogerse a beneficios tributarios.

Señaló que existirá un régimen de transición que establece que mientras la rentabilidad anual del endowment se sitúe por debajo de UF 146.255 ($ 5.500 millones), podrán destinarse recursos por la vía de la Ley de Presupuestos por ese mismo monto.

Se detalla que si la rentabilidad anual del fondo es equivalente a $ 5.500 millones, se activa el financiamiento vía endowment a TVN y se desactiva la transición.

Martínez también entregó una proyección del fondo para que rinda los $ 5.500 millones bajo diferentes escenarios de aportes vía “matching anuales” y retornos de 5%. En el primer escenario, con matching de $ 2.000 millones, el endowment se activa en 2037; en el segundo caso, con matching de $ 3.000 millones, el fondo se activa en 2034; y en el tercer caso con matching de $ 4.000 millones, entra en marcha en 2031.

La directora de la Dipres enfatizó que el mecanismo de financiamiento propuesto “contribuye a dar mayores grados de independencia del ciclo político y económico y la sostenibilidad de TVN, reforzando su rol público, sin comprometer los principios de las empresas estatales recomendados por la OCDE”.