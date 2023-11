Gobierno evalúa subir la tasa al alojamiento de turistas extranjeros para recaudar US$ 10 millones y destinarlos a promoción

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Novedades en materias de promoción del turismo.

Esta mañana, el presidente de la Federación de Turismo de Chile (Fedetur), Jaime Guazzini, reveló que el Gobierno -en conjunto con los gremios del sector- analiza establecer una tasa adicional de 1% para los turistas extranjeros que pernocten en hoteles.

¿El objetivo? Recaudar fondos y destinarlos a la promoción turística y así dar un nuevo impulso al sector que aún no se recupera a los niveles de prepandemia.

Guazzini expuso ante la comisión de Economía del Senado, donde explicó que actualmente rige la exención de IVA para los extranjeros en el alojamiento turístico, la cual opera cuando llega un turista extranjero y aloja en un hotel que, por ejemplo, vale US$ 100 más IVA. En esa situación, se le cobra solo los US$ 100 y no paga IVA, por lo que se le emite una factura de exportación que debe ser pagada en dólares.

Indicó que “lo que proponemos y estamos conversando con los ministros de Hacienda y Economía es que se le agregue una tasa, no es un impuesto o exención de impuesto, una tasa del 1% sobre el valor neto del alojamiento”. Es decir, con el mismo ejercicio anterior, “si el hotel vale US$ 100 más IVA, en este caso tendría que pagar US$ 101, manteniendo la exención del IVA”, explicó el dirigente gremial.

El representante de las empresas de turismo sostuvo que “este dólar iría a un fondo de promoción internacional, que en estos momentos se trabaja con Hacienda y Economía para ver la forma de poder ordenar la recaudación de ese dinero y adjuntarlo a los fondos de promoción internacional que el Estado ya dispone a este fin”.

Guazzini aclaró que “es una tasa adicional del 1% por sobre el valor neto del alojamiento, no tiene nada que ver con el IVA, no es un impuesto, es solo a turistas extranjeros y los chilenos no entran en esto”.

Lo que podría ingresar

En el marco de la instancia parlamentaria, Fedetur detalló que ya han realizado los cálculos y que lo que se podría recaudar es US$ 10 millones adicionales. Si se suman a los US$ 9 millones que se estiman para el año 2024, “podríamos llegar cerca de los US$ 20 millones y, por tanto, ya nos permitiría ser competitivos respecto a los países más cercanos que tienen fondos similares para la promoción turística”, indicó el representante gremial.

Guazzini informó que hay una comisión técnica que se creó entre Hacienda, Economía y Fedetur de manera que “en el corto plazo, antes de fin de año, tener una propuesta base para iniciar este proceso lo antes posible. La idea es que se pueda aplicar para 2024”.

El representante de la federación instó a los parlamentarios a tener más presente el desarrollo de la industria turística y los beneficios que representa, citando como ejemplo que en un par de décadas Punta Arenas pasó de tener del 3% al 10% del PIB regional exclusivamente por los ingresos del turismo y los beneficios tributarios.

"Falta una decisión política de poner al turismo como un sector prioritario” y dijo que es posible duplicar el 3% que aporta hoy el turismo al PIB nacional y los 500 mil empleos, para así pasar a aportar el 6% del PIB al 2030 junto con generar un millón de empleos.