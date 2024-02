Heraldo Muñoz, excanciller de Michelle Bachelet: “Una mayoría de la izquierda y del progresismo valora su sentido dialogante y democrático”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Yo creo que él siempre buscó diálogos amplios y acuerdos, pensando más en los intereses estratégicos de Chile que simplemente en la próxima elección”, dice al recordar a Sebastián Piñera el excanciller y expresidente del PPD (hoy en el PS), Heraldo Muñoz, que por años hizo su carrera política en la vereda opuesta al exPresidente.

Muñoz señala que la noticia de su muerte es una “enorme y triste sorpresa” y que su primera reacción son condolencias “a su esposa de tantos años, Cecilia Morel, y a su familia, sus más cercanos, por este trágico accidente”.

El también exministro Secretario General -durante el Gobierno de Ricardo Lagos-, define a Piñera como un “empresario y político de larga trayectoria con luces y sombras”, pero del que recuerda particularmente “su sentido de Estado”.

“Pese a ser opositor a él, me pidió con un sentido de interés nacional y política de Estado que yo pudiera seguir contribuyendo (en la demanda de La Haya)”

A pesar de que tenía visiones diferentes a su sector político, dice que nunca percibió “odiosidad” en el exmandatario, lo que era valorado por su sector.

A modo de ejemplo, Muñoz dice que esa es la razón por la que Piñera firmó junto a los demás exJefes de Estado la declaración del actual Gobierno para los 50 años del golpe, en la que se establecía un compromiso de cuidado y defensa de la democracia.

“Yo creo que en ese sentido se diferenció de otros de la derecha. Él ya había tenido algunas señales muy significativas de respaldo a la democracia, como cuando habló de los ‘cómplices pasivos’, en cuanto a reconocer lo que había sido una parte de la derecha en la dictadura. Yo creo que eso lo separó de otro sector y lo acercó de, alguna manera (...), a uno más republicano”, afirma.

¿Es esta una mirada transversal en la izquierda?

Muñoz cree que para un grupo significativo, sí. “De repente las coyunturas apasionan y probablemente hay sectores que aún recuerdan las sombras, particularmente durante el estallido social, pero creo que, a fin de cuentas, una mayoría de la izquierda y del progresismo valora su sentido dialogante y democrático”, sostiene.

Demanda en La Haya

Una anécdota que Muñoz rememora fue cuando terminaba su período como canciller en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. En esa época, cuenta que tras varias reuniones en sus oficinas de Apoquindo, Piñera le pidió que se mantuviera como asesor especial en los alegatos finales de la demanda marítima boliviana en La Haya.

“Finalmente, cuando Chile ganó la demanda, recibí un llamado telefónico del Presidente Piñera agradeciéndome y felicitándome por mi papel en la defensa de los intereses del país. Me pareció un gesto importante, porque en esos momentos muchos querían atribuirse el éxito y sin embargo el Presidente me llamó para reconocer lo que habíamos hecho”, recuerda. “Pese a ser opositor a él, me pidió con un sentido de interés nacional y política de Estado que yo pudiera seguir contribuyendo. Me pareció que eso era parte del espíritu dialogante de Sebastián Piñera”.