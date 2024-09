Mario Desbordes, candidato de Chile Vamos: “Será un gran desafío que Santiago vuelva a ser el orgullo para sus vecinos y el de Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Santiago es una comuna hermosa que siempre fue el orgullo para sus vecinos, y es la capital de Chile a la que llevábamos a nuestros turistas nacionales y extranjeros. Eso se ha deteriorado gravemente bajo la actual administración”, expone el candidato a la alcaldía de la comuna por Chile Vamos, Mario Desbordes. Pero, de inmediato el exministro de Defensa, agrega: “No todo está perdido, se puede y lo vamos a recuperar con un esfuerzo en seguridad, limpieza, orden, salud. Esfuerzo que haremos con todas las vecinas y vecinos”.

Principales problemas socioeconómicos

Sin duda, advierte que el problema más importante corresponde a los altos índices de delincuencia, que dice que superan con creces lo que ocurre en el resto de Chile y en comunas más grandes que Santiago, lo que demuestra que se trata de una complicación comunal.

“Lamentablemente hoy, luego de la gestión del alcalde Felipe Alessandri, esta comuna pasó de ser el orgullo de todos los santiaguinos a la comuna con más violencia, basurales, rucos y comercio ambulante, llena de incivilidades y con problemas en salud, educación. En mi gestión, será un gran desafío que Santiago vuelva a ser el orgullo para sus vecinos y el de Chile”, plantea.

Sus soluciones

Como experto en seguridad, Desbordes cree que lo primero es enfrentar las condiciones medioambientales que hacen fáciles desde incivilidades a delitos mayores, por lo que hay que limpiar, iluminar, pintar, instalar cámaras, aumentar y empoderar la dotación de personal de seguridad municipal y trabajar estrechamente con los vecinos, para que recuperen los espacios públicos.

Presupuesto comunal

A su juicio, el principal problema para los recursos municipales es la sobredotación de personal que -critica- trajo la alcaldesa Irací Hassler. “Son miles de millones de pesos mensuales que se gastan en funcionarios que, en estricto rigor, no son necesarios”, cuestiona.

Otro factor que acusa es una “mala gestión de recursos externos, con pésimo resultado en presentación de proyectos al GORE, por ejemplo. Asimismo, como consecuencia del deterioro que ha sufrido la comuna bajo la actual administración, se han perdido ingresos por la migración no solo de grandes corporaciones, sino también de pequeños comercios y oficinas, lo que ha dañado gravemente las arcas municipales”.

Desarrollo inmobiliario

Para el candidato es necesario fomentar el desarrollo inmobiliario, y hacerlo compatible con la calidad de vida de los distintos barrios residenciales.

Acciones contra la delincuencia

Santiago tiene índices de delitos muy superiores a otras comunas, incluso mayores, advierte, “por lo que el esfuerzo en seguridad será el eje central de mi gestión. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo, no hay calidad de vida, por lo que abordaremos desde la pérdida de capacidad municipal en gestión de seguridad, hasta la recuperación de barrios, limpiando, ordenando, incorporando tecnologías y trabajo con la comunidad”.

Dado lo anterior, expone que enfrentará lo que llama “nefastas consecuencias que ha tenido, por ejemplo, el concepto de “democratizar las calles” que impulsó la alcaldesa Hassler, que ha sido responsable de la llegada de miles de comerciantes ilegales, y de triplicar la cantidad de personas en situación de calle”.

Foco en educación

Desbordes considera fundamental mejorar los servicios que se han deteriorado en áreas tan sensibles como salud y educación.

“Como hijo de la educación pública espero ser el primer alcalde de Santiago con ese origen. Creo firmemente en el rol del Estado en educación y, en especial, en el de los municipios. Debemos poner a disposición de los vecinos una educación pública de excelencia, la que no es antagonista, sino que complementaria con la particular subvencionada. No soy partidario de entregar los establecimientos a los SLEP, y haré todo lo posible por mantenerlos bajo el alero municipal”.

Aunque considera que desafíos son muchos, menciona en primer lugar el reto de recuperar la matrícula. “Durante 2023 se produjo la mayor baja de alumnos, lo que habla de una muy mala gestión, ausencia de seguridad o disminución de la calidad de la educación entregada en los colegios emblemáticos. Esta baja se tradujo en una fuga de 3.005 estudiantes, que son el 81% del total de matrícula que perdió Santiago de 2019 a 2023”, argumenta.

“Queremos devolver el respeto a toda la comunidad educativa, erradicando la violencia y la utilización de los denominados liceos emblemáticos como bastiones de lucha política. Debemos recuperar la infraestructura deteriorada y ordenar las que hoy hacen agua por la sobre contratación impulsada desde la alcaldía”, enfatiza.

“Es sabido que la alcaldesa Hassler es una detractora de la ley de Aula Segura (21.128). Es impresionante que se busque no aplicar esta Ley habiendo presenciado la cantidad y calidad de diversas situaciones que se han vivido en varias comunidades educativas y que motivaron su creación en 2018”, reclama.

Cambio climático y medio ambiente

Asumiendo que estos son desafíos “ineludibles”, señala que, entre otras cosas, incorporará a la comuna en la Red de Ciudades Sostenibles, que implica una serie de compromisos de corto y largo plazo.

En este sentido, su idea es trabajar facilitando espacios de intercambio entre ciudades, compartiendo conocimientos que permitan mejores prácticas para Santiago, que contribuyan a la calidad de vida de los vecinos, de manera más sostenibles y amigable con el medioambiente.