Notarios rechazan idea de incluir a ADP en nombramientos del sector y piden mantenerse bajo el Poder Judicial

Con una crítica visión sobre las indicaciones hechas por el Gobierno al proyecto de ley que busca modernizar el sistema notarial y registral terminó la Asamblea de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, que se desarrolló el viernes y sábado pasado.

Junto con destacar que comparten la necesidad de modernización del sector, el vicepresidente del gremio, Carlos Miranda, afirmó que “debiéramos seguir formando parte del Poder Judicial”.

Esto, ante la idea del Ejecutivo de incluir a la Alta Dirección Pública (ADP) en el proceso de nombramientos, como parte de una serie de cambios al proyecto en trámite.

“Si entendemos que el proceso se basará en el mérito y por el mejor puntaje, da lo mismo que uno contrate un pariente, porque hay libertad de contratación en el país”.

“Somos auxiliares de la administración de justicia, no somos parte de la administración del Estado en cuanto a que dependamos como funcionarios subordinados al Estado. La ADP está integrada por ciertos estamentos que son distintos, no creo que sea adecuado”, aseveró. “Piense que la ADP está integrada por representantes del ministerio de Hacienda y no conocen realmente nuestra función”, añadió.

A juicio de Miranda, lo más importante es que se privilegie la meritocracia y la calidad profesional y que quienes postulen sepan administrar un oficio junto con el uso de nuevas tecnologías.

Fin de las ternas

El representante gremial señaló que para evitar la discrecionalidad y la elaboración de ternas del actual sistema, son partidarios de que “quien saque el mejor puntaje en un proceso de selección, ese es quien debiera ser nombrado automáticamente”.

Si uno se esfuerza y tiene el mejor puntaje en todos los parámetros, reflexiona, “no va a poder existir una facultad discrecional que pueda ser arbitraria”.

Miranda reconoce que “hay un malestar ciudadano” ante la percepción de que no se elige a los mejores. “Lo importante es que se termine con esa percepción negativa y que mejor que quien tenga el mejor puntaje sea el elegido en un proceso de selección riguroso, transparente y que tenga que cumplir una batería de materias para poder acceder al cargo”.

¿Y los parientes?

Consultado por el aumento en las prohibiciones de contratación de parientes en notarías y conservadores que plantea el Ejecutivo, el dirigente desestimó que sea tema relevante “en cuanto a quien ejerza la función de notario o conservador”.

Y acotó: “Si entendemos que el proceso se basará en el mérito y por el mejor puntaje, da lo mismo que uno contrate un pariente, porque hay libertad de contratación en el país. Lo importante es que se entienda que quien asume el cargo es quien en el concurso público fue el mejor”.

Cargos vitalicios

Respecto a la propuesta del ministerio de Justicia de terminar con los cargos vitalicios y establecer un límite para el ejercicio de la función de notarios, conservadores y archiveros, cualquiera sea el año de nombramiento, hasta los 75 años de edad, o al cumplir 21 años en el mismo cargo, Miranda recordó que hay un acuerdo de la asamblea de 2018, que señala que la Asociación está a favor del límite etario. “En eso estamos de acuerdo, nos parece razonable para que otras personas puedan entrar al sistema”, dijo.

Sin embargo, están en desacuerdo con la idea de fijar un máximo 21 años para ejercer un puesto.

Los fedatarios

En cuanto a la norma que postula el Gobierno de crear los fedatarios, Miranda sostuvo que “creemos que no está a la altura de los requisitos que se le exigen a los notarios, que tienen requisitos superiores, nos estamos poniendo más requisitos y a los fedatarios no se les va a exigir lo mismo”.

Sobre este punto, precisó que hoy existen en el país alrededor de 500 notarios y, donde no los hay, están los secretarios municipales y oficiales del Registro Civil que pueden cumplir algunas funciones de ministros de fe.

“Creemos que esa es la vía adecuada donde no estén los notarios. Por consiguiente, crear una figura como el fedatario sin los requisitos propios del notario, no vemos en qué mejora el sistema y no existen en ninguna parte del mundo los fedatarios”.