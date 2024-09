Por un voto de diferencia, el proyecto de financiamiento de US$ 30 millones para TVN logra pasar la primera valla en la Cámara de Diputados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Por siete votos a favor y seis en contra, la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que establece una nueva forma de financiamiento para TVN a través de un endowment (o fondo de largo plazo) de US$ 30 millones.

De esta forma, la normativa impulsada por el Ejecutivo logró pasar la primera valla legislativa y ahora se alista para la discusión en particular del articulado en la misma comisión, lo que ocurrirá durante octubre. Para esto, diversos parlamentarios han anunciado una serie de indicaciones. Sin embargo, el capítulo del endowment será analizado previamente por la comisión de Hacienda de la Corporación, que también deberá efectuar una votación.

Los votos favorables al proyecto fueron de parlamentarios del oficialismo, mientras que en contra se manifestaron los diputados de oposición que fundamentaron su rechazo a la fórmula de financiamiento del endowment, un fondo público-privado formado por un aporte fiscal inicial de US$ 30 millones enterable en un máximo de 3 años.

La propuesta incorpora un régimen transitorio para que mientras la rentabilidad del fondo patrimonial no permita destinar UF 146.255 (aprox. $5.500 millones) a TVN, el Fisco podrá considerar aportes a TVN de hasta dicho monto por vía de ley de Presupuestos.

Se precisa también que las transferencias desde el endowment a TVN se activarán cuando este permita generar un retorno equivalente a UF 146.255 (aproximadamente $5.500 millones), finalizando la fase de transición.

Los puntos de vista

El diputado Alejandro Bernales (PL) señaló al momento de fundamentar el voto que “no puedo rechazar un proyecto que busca mejorar la TV pública. Se han aprobado leyes para salvar empresas privadas como las isapres, si no fuera TVN algunos podrían estar de acuerdo en generar apoyos. Me parece que hay animadversión con la TV pública”.

En tanto Eduardo Durán (RN) señaló que “oponerse a este proyecto no es ponerle la lápida a la TV pública, estoy de acuerdo en que se debe fortalecer, pero no me parece el proyecto sea el más adecuado pero estoy dispuesto a mejorarlo”. Desde la UDI, el diputado Gustavo Benavente planteó su rechazo debido a que “se desnaturaliza la misión pública de TVN, lo van a politiizar eternamente”.

Mientras que Viviana Delgado (IND) respaldó el texto aunque planteó que “este salvataje no va a servir de mucho, aprobar dinero para un saco roto me complica, pero no podemos olvidar que en algunas regiones solo se ve TVN. Espero que no se haga mal uso de los recursos en sobresueldos”.

La minsitra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego de la votación indicó que “celebramos este primer paso, hay consenso que TVN es un medio que requiere ser apoyado y revitalizado, porque es necesario para la democracia”.