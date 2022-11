Presidente argentino ofrece ayuda a empresas chilenas para resolver problemas

Un recorrido por muchos de los aspectos sobre políticas públicas, integración energética y temas fronterizos fueron los que trataron los empresarios chilenos que participaron en el Consejo Empresarial Chile-Argentina realizado entre el lunes y martes en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El Presidente del Consejo Empresarial Chile-Argentina de Sofofa y gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, manifestó que, durante la reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, revisaron las diferentes posibilidades de inversiones que tiene la nación trasandina, en conjunto con las dificultades que enfrentan las empresas chilenas en este país.

“Él se comprometió a realizar su intervención directa para ayudar, dentro del marco de la ley y de lo que son sus facultades, a que las empresas chilenas puedan ir resolviendo los problemas, pero no todos porque algunos son propios de las políticas públicas que han definido en Argentina”, sostuvo.

En la reunión, que se desarrolló en el marco de la VIII reunión de la instancia, también participaron Luis Felipe Gazitúa (Empresas CMPC), Gonzalo Darraidou (Softys), Charles Kimber (Arauco), José Orlandini (Sonda), María Cecilia Facetti (CAP), Juan Pablo Solís de Ovando (Espirituosos Chile) y Klaus Winkler (Grupo Mathiesen).

En Argentina hay cerca de US$ 25 mil millones de inversión chilena en empresas productivas. “La gran mayoría de inversiones de Chile en Argentina están operativas, están realizando nuevas inversiones y esperan que en los próximos años el país vaya avanzando cada vez más”, dijo Hinzpeter.

Agregó que se habló del potencial que existe en el sector forestal, por la tierra y la fertilidad de la misma. “Coincide mucho con la necesidad de Argentina al ser un sector netamente exportador de celulosa y de papel”, sostuvo.

Otros sectores con alto potencial que mencionó el personero son el metalmecánico y el minero. “Siento que Argentina, como un gran país va a salir de las dificultades y nos ofrece un futuro muy importante para profundizar las inversiones que queremos hacer”, indicó.

Sobre la inestabilidad macroeconómica que ha mostrado Argentina, Hinzpeter fue enfático: “Si los empresarios invirtieran solo en los países que no tienen problemas, su rentabilidad sería baja. Los empresarios están para desafiar las dificultades y, en este sentido, el empresariado chileno tiene mucho coraje y mucha fortaleza, y es por eso que hay US$ 25 mil millones invertidos en Argentina y una cartera de inversión de entre US$ 200 millones y US$ 300 millones más para los próximos 12 meses. Eso demuestra que hay mucha confianza en lo que pueda ocurrir en Argentina” .