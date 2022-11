Rotundo rechazo de Panel UC a posibilidad decongelar el valor del transporte público

La solicitud de una de las dos coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad, de congelar la tarifa del transporte público por, al menos, todo 2023, recibió una contundente desaprobación de parte de los expertos que participan en el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica.

Ante la afirmación de si “sería aconsejable que, por ahora, el precio del transporte público se mantenga congelado”, un 80% de los participantes se mostró en desacuerdo (66%) o muy desacuerdo (14%). Una proporción muy por sobre el 9% que se manifestó “en acuerdo” y el 6% correspondiente a la alternativa “muy en acuerdo”.

En este contexto, un 6% se declaró neutral.

De este grupo, un 54% de las personas dijo estar “seguro” de su postura, mientras que un 20% se manifestó “muy seguro”.

La consulta realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero, recopila las respuestas de 36 profesionales, incluidos economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.

El escenario del sector

La tarifa del transporte público en el país se mantiene congelada desde 2019, luego que el aumento de $ 30 fuera la causa de las manifestaciones estudiantiles que dieron inicio a las movilizaciones que terminaron en el estallido del conflicto social.

Pero el trasporte público ha tenido un aumento en sus costos de operación. Desde octubre de 2019 hasta igual mes del presente año, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) ha registrado un alza de 23,1%.

En paralelo, el dólar -otro de los componentes que influyen en los precios de la movilización- ha subido $ 189,5 al pasar desde $ 726,3 a los $ 915,8.

Lo mismo ha sucedido con el valor del petróleo, que ha público alcanzaba en la Región Metropolitana a $ 605 por litro en octubre de 2019, y a noviembre actual se ubica en $ 1.177 por litro .

Lo anterior, en un contexto en que crudo referencial WTI saltó de US$ 53,9 por barril a US$ 76,6 en el período.

El propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló hace unos días que la tarifa “no puede ser congelada para siempre”, lo que el propio Presidente Gabriel Boric también ratificó.

Vittorio Corbo, ExPresidente del banco Central de Chile.

“Hay que priorizar los subsidios del Estado y después de varios años congelado es básico comenzar a ajustar este precio junto con mejorar la fiscalización”.

Susana Claro, Académica Escuela de Gobierno UC.

“Esta decisión debe diferenciarse por grupos; por ejemplo es importante no aumentar barreras para asistir a clases (en el caso de estudiantes), pero no olvidar que solo se beneficia a quienes viven en Santiago. Debiéramos avanzar a tarifas diferenciadas según intensidad de uso, como el pase mensual vs. ticket individual, lo que da mayor espacio para focalizar la política a quienes están más afectados”.

Alejandro Ferreiro, ExMinistro, Espacio Público y U. de Talca

“El precio congelado supone un subsidio importante que el fisco debe asumir en tiempos de estrechez fiscal. Debemos tratar de reponer el autofinanciamiento operativo del transporte público como regla país para evitar déficit crónico, creciente y luego muy difícil de revertir políticamente. Se puede hacer gradualmente, pero debe comenzar a converger la tarifa con los costos del servicio”.