Subrei llega al segundo semestre con énfasis en la India y el CPTPP

Claudia Sanhueza está a punto de cumplir 100 días como subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. En sus más de tres meses a cargo de uno de los brazos de la Cancillería, la exsubsecretaria de Hacienda asume la agenda internacional que incluye el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés) ya en vigencia y la revisión legal del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea. A la fecha ya ha tenido encuentros con sus pares en Argentina y Uruguay, además de asistir a la Reunión Ministerial de la OCDE en París.

La última semana ha estado ocupada con el lanzamiento de la Política Exterior Feminista, la que considera en términos prácticos como “un énfasis” de la política exterior hacia la igualdad de género y en la práctica se traducirá en los espacios de conversación multilateral, plurilateral y bilateral en los que participa Chile.

De su gestión, señala que el enfoque está en la productividad, inclusividad y sustentabilidad. “Básicamente, asegurarnos y también dimensionar de qué manera se están distribuyendo los beneficios del comercio. Hay un foco en las pequeñas y medianas empresas, en las empresas lideradas por mujeres y en las regiones”, explica.

- A tres meses de su llegada, ¿qué tanto se ha ajustado la agenda de la Subrei?

- La Subrei ha tomado estos énfasis -productividad e inclusividad y sostenibilidad- de una manera un poco más redonda, más específica.

Sin embargo, igual hemos seguido con nuestras tareas y nuestro diagnóstico que hacíamos también como Gobierno respecto a las necesidades que tenemos de modernización de todos los instrumentos para efectos de también aportar en esa agenda. Por lo tanto, hemos seguido trabajando en los distintos temas.

Yo mantuve a todos los directores de todas las direcciones aquí de la subsecretaría, estoy trabajando con los equipos permanentes técnicos y nos hemos preocupado de trabajar de manera tal de poder involucrarlos en estos énfasis de cambio en la política económica y comercial del país. Y, hasta ahora, veo un trabajo muy serio, muy comprometido de los equipos y lo valoro bastante.

- Otro cambio es que también ya no se observan tanto las críticas que había antes. ¿Eso se ha notado en los equipos internos?

- Lo que pasa en los medios de todas maneras tiene un efecto en la interna y este cambio ha sido positivo.

- ¿Cuáles son las prioridades para este segundo semestre?

- Primero, tenemos la Comisión Administradora del CPTPP en Nueva Zelanda y, entonces, esa va a ser la primera que asistimos como miembros ya con la entrada en vigor.

Es muy interesante el caso de Nueva Zelanda, porque tuvo una trayectoria parecida a la nuestra en el caso del CPTPP y ellos como gobierno están muy comprometidos con los énfasis del comercio inclusivo y han estado desarrollando metodologías para ir dándole seguimiento a ciertos indicadores que tienen que ver con estas cinco dimensiones que son importantes como brechas de género, PYME, pueblos originarios, regiones y medio ambiente.

Yo quiero aprovechar el viaje para ir a aprender también de la forma en la cual están haciendo eso.

Después, ahí tenemos toda una agenda de también acceso a mercados que tiene que ver con India y es probable que haya un viaje también a India.

- Ahora están allá ProChile y Sofofa...

- Sí, esto va por etapas. Va primero el sector privado con ProChile, después va a ir la Subrei con los equipos negociadores, después va a ir el Canciller y después esperamos que esto desemboque en un acuerdo que pueda firmar el Presidente.

Ahí el foco es en el acceso a mercado para los exportadores chilenos. Esperamos que podamos avanzar en eso.

Una nueva división de amplios acuerdos

- ¿Hay unas tareas más particulares acerca de abrir nuevos mercados o también avanzar en medidas para arancelarias?

- Tenemos primero esta idea del estudio de ampliación con India para poder abrir ahí un mercado que es importante y con Emiratos Árabes Unidos también hay una conversación para un acuerdo.

Por otra parte, tenemos también la responsabilidad de identificar de qué manera aprovechar el CPTPP que entró en vigor. Esa es una responsabilidad que tenemos como Estado también porque al aprobarse este tratado, ahora hay una responsabilidad de difundir cuáles son los beneficios.

- ¿Hay un cronograma para esta difusión?

- Se creó una división nueva, que es de los Acuerdos Megarregionales, donde tenemos un plan de difusión para comunicar y difundir los beneficios del CPTPP. Yo misma quiero ir en algún minuto a regiones para poder ir conversando con las mesas Comex y poder ir también identificando cuáles son las necesidades de los exportadores.

Porque, además, cada región tiene sus propias características. No todas las regiones en Chile tienen el mismo perfil, el mismo sector, no todas exportan de la misma forma.

Entonces, las necesidades y las implicancias de los acuerdos con distintos países son distintas y también la manera de aprovechar esos acuerdos.

- ¿Y hay algo en agenda para la región?

- Se cerró el acuerdo con Paraguay que tiene todavía un trámite legislativo aquí en deuda (este martes ingresa al Congreso).

Son básicamente como 10 capítulos, entre ellos temas de aranceles y también cláusulas de. estos mismos temas de género, de PYME, medio ambiente,entre otros.

Cifras de comercio exterior a la baja en mayo son “circunstanciales y no permanentes”

La subsecretaria señala que la caída de 10,8% en las ventas al exterior tiene que ver con la desaceleración de la economía global.

De acuerdo con las cifras que entregó el Banco Central a principios de mes, el comercio exterior se resintió en mayo. Las exportaciones anotaron su segundo mes de disminuciones consecutivas, con ventas que registraron una caída de 10,8% -traducidos en US$ 7.836 millones- en comparación con el mismo de 2022, lo que sería la mayor baja desde octubre de 2019.

Por su parte, las importaciones completaron ocho meses en rojo y en el quinto mes del año marcaron un retroceso de 18,9%.

- De las cifras de mayo, ¿cuál es el balance que hacen desde la Subrei?

- Creemos que es un tema circunstancial, no permanente. De hecho, habíamos estado viendo mejoras respecto al año anterior, mejoras no solamente en cantidad sino que en calidad. Entonces, están exportando bienes más elaborados, lo que ayuda también a esta agenda de mayor productividad.

Creemos que estas cifras tienen que ver con el ajuste mundial de la economía, también pos pandemia, y eso es algo que se discutió también en la OCDE. Hay expectativas de bajo crecimiento a nivel global.

Más que nada tiene que ver con eso, con cómo está evolucionando la economía más bien fuera de Chile.

- Pero también se han visto cifras más favorables para las PYME.

- De hecho, si uno mira los datos, las PYME se han ido incorporando gradualmente más y más al comercio exterior. Ayuda mucho el tema digital también y, por eso, el Gobierno tiene un programa para capacitación en este ámbito.