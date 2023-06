Vivanco concreta renuncia a vocería de Corte Suprema y se mantiene como integrante de la Tercera Sala

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco concretó esta mañana su renuncia al cargo de vocera del máximo tribunal, luego de la polémica generada por una entrevista donde sostuvo que el fallo relativo a las isapres era válido sólo para quienes hubieran interpuesto acciones judiciales en contra de las prestadoras de salud por la tabla de factores.

Vivanco le entregó personalmente una carta al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en donde le señala que renuncia al cargo.

Isapres: Superintendencia pidió a la Suprema aclarar si el fallo “tiene efectos generales o particulares”

A la salida de ese encuentro, la abogada sostuvo que “quiero agradecer la oportunidad de ser vocera por un año, que ha sido muy satisfactorio” y agregó que “he presentado mi renuncia por el periodo de agitación generado por una entrevista, que no la di como vocera, sino que en forma personal desde mi experiencia”.

Cruz Blanca presentó recurso a la Suprema y ya suman cuatro las isapres que piden aclarar el fallo por tabla de factores

Vivanco insistió en que “presenté mi renuncia en este tema, el asunto ya está terminado”, y aclaró que se sigue manteniendo como integrante de la Tercera Sala de la Corte que debe analizar el escrito de aclaración que ingresó el gobierno por este tema para resolver a quienes beneficia el fallo por las isapres.

Indicó que “he tenido un gran apoyo de mi sala, me siento orgullosa de pertenecer a esa sala”. También dijo que respecto a la entrevista que generó todo el revuelo que “no me arrepiento, jamás me retracto, sigo manteniendo las mismas visiones que tengo, esa entrevista fue a título personal no como vocera”.