Jara toma distancia de Carmona: “Quienes hablen a nombre de la candidatura serán nombrados por nosotros”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, tomó distancia de quien se desempeñara como vocero económico de su comando de cara a la primaria oficialista. Desde su triunfo, dijo que ha habido un reseteo, “por lo que los equipos y quienes hablen a nombre de la candidatura serán nombrados oficialmente por nosotros”.

Y ante la insistencia de la prensa, precisó que no será parte del comando y que no toma sus declaraciones como parte de la representación de la candidatura. “Esta es una candidatura de centroizquierda y cuando tenga sus voceros los vamos a informar”, dijo en medio de las consultas sobre el economista con quien comparte militancia en el PC. Sobre el reseteo del programa y comando, añadió que “la confianza y la unidad es un camino que se construye paso a paso y no se pega a la fuerza”. Y acotó: “En esto hay que integrar las distintas visiones”.