Constructora denuncia a carpintero contratado por un mes que luego reclamó fuero sindical

La constructora Siena presentó, el pasado 18 de abril, una denuncia ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En la acción explicó que la empresa contrató los servicios de un maestro carpintero para la obra Quillayes, en La Florida, a partir del 8 de marzo de 2022, a plazo fijo, hasta el 31 del mismo mes.

El abogado de la empresa, Danilo Canales, dijo que, por temas de competencias técnicas y desempeño en la obra, el contrato fue terminado mediante carta de aviso enviada al domicilio del trabajador el 21 de marzo.

“Al no querer firmar un acuse recibo personalmente el día 21, en esta carta se le hace saber al trabajador su término por temas de competencias técnicas, a lo cual (el trabajador) indica sólo en ese momento que él es director del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas Sintrac 1”, dice la denuncia.

Y se añade: “Son los mismos trabajadores de la obra quienes manifiestan el desconcierto frente a la afirmación de esta persona, quien asegura ser parte de una organización sindical Inter empresa, todo esto, pese a que en nuestra empresa no existe ningún trabajador afiliado a dicha organización sindical, y menos, existe quorum alguno que le permita o que le haya permitido al demandado optar a alguna especie de fuero para representar a nuestros trabajadores en su organización sindical externa”.

Por esto, la empresa solicitó la declaración de existencia o inexistencia de fuero laboral respecto del trabajador y en la afirmativa si dicho fuero le es oponible o inoponible a Siena Constructora.“Su elección fue incluso anterior y en base a trabajadores que no eran de la empresa demandante. Cabe hacer presente que en la obra no existen trabajadores adheridos al Sindicato que representa el señor. Además, este no posee representación alguna de trabajadores en la obra, ni en la empresa, ya que al momento de su elección no era trabajador y no existían trabajadores de mi representada en su Sindicato”, dijo la defensa de la constructora.