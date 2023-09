Grupo chileno que mezcla hotelería con renta residencial invertirá US$ 33 millones en nueva obra en Vitacura

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la calle Sancho de La Hoz 3450, a pasos de la avenida Vitacura y el exclusivo sector de Nueva Costanera, se levantará un renovado proyecto inmobiliario. Se trata de una nueva sede de Hub, cuyo modelo de negocio mezcla un hotel con un edificio multifamily.

A cargo de la obra está la firma chilena Hub Group, liderada por su gerente general y fundador, Gonzalo Cabello, miembro de la familia creadora de los hoteles Manquehue.

La empresa ya opera con un inmueble bajo la marca Hub en la calle Antonio Bellet, Providencia, e iniciará la construcción de su nuevo complejo en Vitacura durante el segundo trimestre de 2024.

“Tras la pandemia, creció el mercado en el cual fuimos pioneros, ya que ahora se puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Al contrario de otros que tuvieron que adaptar sus instalaciones”, dijo Gonzalo Cabello, CEO de la compañía.

La inversión estimada superará los US$ 33 millones.

Todo, en medio del complejo momento que vive la industria inmobiliaria, principalmente en el segmento de oficinas y -en menor medida- la industria de la vivienda, que ha significado la quiebra de una serie de grandes empresas del rubro del ladrillo y el cemento.

Pero Cabello -que también ha participado en el desarrollo de edificios habitacionales- está confiado en su nuevo modelo de negocio.

“Dado el éxito que hemos tenido en Providencia (con una ocupación promedio de 81% en los últimos tres meses y de 72% en lo que va de 2023), quisimos llevar más lejos nuestro concepto y producto, expandiéndolo a una nueva comuna en Santiago”, destacó.

2024

es el año donde se iniciarán las obras del nuevo complejo en Vitacura.

En Vitacura, la obra considera 143 “unidades de hospedaje multipropósito”, como las denominó el empresario, además de 150 estacionamientos de parking público: “Para que la rentabilidad del negocio sea más diversa, enfocándonos también en otras fuentes de ingreso”.

A lo mismo apuntan los cinco locales comerciales que tendrá la iniciativa entre el primer piso y las plantas bajas de éste.

“Uno de nuestros objetivos es invitar socios pasivos para que sean parte del crecimiento y de los beneficios, en nuestro concepto y negocio, para así expandirnos y acelerar el inicio de la internacionalización”, sostuvo Cabello, quien dijo que están mirando Perú y México, e incluso Estados Unidos.

También están viendo alternativas de expansión en otras comunas del sector oriente de Santiago, como Las Condes. “Cuando partimos, hace ocho años, siempre pensamos que tenía que ser un producto escalable. No creamos esta marca para hacer un solo edificio, está ideado para que se multiplique. Para eso, hay una serie de requisitos que tuvimos que definir, por ejemplo, que trabajamos con muy pocas personas: ocupamos alrededor del 50% de una hotelería tradicional, y eso va relacionado con la eficiencia operacional y los resultados del negocio”, sostuvo.

La pandemia

El empresario destacó que el proyecto nació como “un nuevo concepto de hospedaje para resolver las necesidades del actual huésped”: clientes cada vez más exigentes, dinámicos, orientados a la vida más nómade, que buscan un espacio que cumplan con todo lo que necesitan en un mismo lugar, sostuvo.

Así, el modelo Hub apunta a un “edificio multipropósito”, con servicios hoteleros, pero teniendo flexibilidad en sus apartamentos, donde los metros cuadrados pueden ser oficina, lugar de descanso o de reuniones.

“Luego de la pandemia, creció el mercado en el cual fuimos pioneros, ya que ahora se puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Al contrario de otros lugares que tuvieron que adaptar sus instalaciones para poder cumplir con estas nuevas demandas, Hub ya había nacido para esta era”, dijo el CEO de la firma.

“Trabajamos con estándares de la industria hotelera; nuestros edificios cumplen con las normas de seguridad internacional. Nosotros no competimos con Airbnb, ya que no tiene estándares. Es una muy buena solución vacacional, pero cuando se tiene que atender al segmento corporativo o a gente que no quiere encontrarse con sorpresas, necesita algo formal”, añadió.

Recientemente, la empresa firmó un contrato con una productora norteamericana, que permitirá a sus trabajadores quedarse en la sede de Hub en Providencia durante todos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. “Nos escogió por lo completo que es nuestro producto, que logra satisfacer en un 100% las necesidades que tendrán durante su estadía”, sostuvo el empresario chileno.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.

La empresa partió en 2018 con su primera sede en Antofagasta. Al poco tiempo se desató la pandemia y la compañía decidió cerrar esta ubicación que se desarrolló en un edificio que contaba con un contrato de arriendo a cinco años.

“No lo renovamos”, dice Cabello. Y detalló: “Era un Hub pequeño, de 60 unidades. Como fue el primero, nos equivocamos harto: hicimos unidades muy grandes, de más de 30 metros cuadrados en promedio. En el camino, desarrollamos nuestro segundo Hub en Providencia, que es donde, en definitiva, logramos dar en el clavo en el diseño del micro departamento, que se mueven entre 22 m2 y 26 m2”.