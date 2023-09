La inmobiliaria china Country Garden se enfrenta a un nuevo vencimiento en dólares

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El asesor inmobiliario chino Country Garden se enfrenta a otra prueba de liquidez, ya que el lunes debe pagar US$ 15 millones en intereses vinculados a un bono offshore, tras haber esquivado el impago en el último minuto en dos ocasiones este mes.

Country Garden, cuyos problemas financieros han empeorado las perspectivas del sector inmobiliario y han provocado una serie de medidas de apoyo por parte de Beijing, dispondrá de un período de gracia de 30 días para pagar el cupón antes de que se considere en situación de impago.

El bono de US$ 500 millones al 6,15% vence en septiembre de 2025. A última hora de la tarde del lunes no se había recibido el pago del cupón, dijo un tenedor del tramo de bonos, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Si Country Garden no paga el cupón antes de que finalice el período de gracia a mediados de octubre, vencerá el principal y cualquier incumplimiento del servicio activará las condiciones de impago cruzado, dijo Sandra Chow, codirectora de investigación para Asia-Pacífico de CreditSights.

"Va a ser muy difícil" para Country Garden hacer frente a sus obligaciones de deuda debido a la caída de sus niveles de efectivo en un momento en que las ventas de propiedades en la segunda economía más grande del mundo siguen siendo muy débiles, dijo Chow .

Un portavoz de Country Garden no respondió a una solicitud de Reuters para comentar su última obligación de pago de deuda.

Las acciones de Country Garden, una de las pocas grandes promotoras chinas que no han incumplido sus obligaciones de deuda, cerraron con un descenso de casi el 2%, superando la caída del 1,4% del índice de referencia.

El mes pasado, la empresa advirtió del riesgo de impago si sus resultados financieros seguían deteriorándose. Tiene una deuda de 108.700 millones de yuanes (US$ 14.900 millones) que vence en 12 meses, pero en junio sólo tenía unos 101.000 millones de yuanes en efectivo.

Evitó el impago al obtener la aprobación de los acreedores para ampliar los pagos de un bono privado onshore, un gran alivio para el asediado promotor chino, así como para el sector inmobiliario, afectado por la crisis.

En agosto, el promotor no pagó los cupones de US$ 22,5 millones correspondientes a dos bonos en dólares, pero consiguió transferir los fondos antes de que finalizara el período de gracia este mes, evitando así el impago.

La semana pasada, los tenedores de bonos onshore aprobaron una prórroga de tres años de los reembolsos de otros siete bonos de Country Garden.

Muchos acreedores creen que Country Garden tendrá que reestructurar su deuda offshore si no recibe pronto apoyo de liquidez.

Algunos acreedores offshore han iniciado conversaciones con el bufete de abogados Kobre & Kim LLP, con sede en Nueva York, y con Ashurst, con sede en Londres, y están estudiando la posibilidad de formar grupos si el promotor trata de reestructurar la deuda.

Apoyo estatal

China ha puesto en marcha medidas de apoyo para ayudar a reactivar el sector inmobiliario, que representa aproximadamente una cuarta parte de su economía y se tambalea por una crisis de liquidez sin precedentes desde 2021.

Sin embargo, una encuesta realizada por JPMorgan la semana pasada mostró que la mayor preocupación de los inversionistas era una respuesta política "ineficaz", seguida de un contagio al sistema bancario y una doble caída de las ventas inmobiliarias.

La encuesta entre inversores chinos y mundiales también mostró que lo peor de la crisis inmobiliaria aún no ha pasado.

Como muestra de los esfuerzos de Pekín por contener los riesgos de contagio, se ha recurrido a dos empresas financieras estatales para que presten apoyo operativo y de gestión al banco en dificultades Zhongrong International Trust Co.

Zhongrong, que tradicionalmente ha tenido una considerable exposición al sector inmobiliario, ha dejado de pagar docenas de los denominados productos fiduciarios desde finales de julio, lo que ha agitado los mercados y alimentado el temor a que la crisis del sector inmobiliario pueda amenazar al sistema financiero. .

No estaba claro de inmediato si las autoridades habían diseñado el apoyo de las dos empresas, pero Pekín ya ha rescatado anteriormente a empresas financieras con problemas recurriendo a entidades de propiedad estatal para contener el riesgo de contagio.

El viernes, el regulador financiero chino también aprobó la creación de una nueva compañía de seguros respaldada por el Estado, Hai Gang Life, para hacerse cargo de los activos y pasivos de la unidad de seguros del promotor en quiebra China Evergrande Group.

La nueva empresa salvará los intereses de los clientes y acreedores de la unidad durante la transición a la compañía respaldada por el Estado, dijo el regulador en un comunicado.

El impago de Evergrande a finales de 2021, el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, desencadenó una serie de impagos de otros constructores.