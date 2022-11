Socio de Constructora La Cruz: “Los bancos tienen que ser copartícipes del desarrollo del país”

“Hemos hecho los esfuerzos para cumplir nuestros compromisos, fundamentalmente con las familias que confiaron en nosotros”.

Categórico es Marcelo Garrido, socio de La Cruz Inmobiliaria y Constructora, en la que comparte propiedad con el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado.

La Cruz es una de las empresas más importantes en el desarrollo de viviendas de integración social y la primera que logró aprobar una reorganización judicial, a principios de octubre pasado.

“Hemos puesto todas nuestras capacidades para poder continuar con nuestra actividad y mantener los puestos de trabajo; cumplirle a nuestros clientes y a las autoridades”, afirma Garrido.

Y añade el empresario: “Mi mensaje es que hay que ser perseverante y seguir luchando, pero también que los bancos sean más empáticos, solidarios, que se pongan en la posición de la gente que quiere seguir haciendo país”.

-El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló recientemente: “Las empresas están con los vientos en contra por el sector financiero, que se ha portado mal”. ¿Coincide en ese diagnóstico?

-Sin los bancos, el sistema no funciona. Si no tienen disposición, este tipo de proyectos y actividad no se puede desarrollar.

Nosotros hemos sido una de las pocas empresas que llegamos a una reorganización judicial para poder seguir funcionando y hemos debido luchar con las condiciones del mercado.

La Cruz solo hace viviendas de integración social, ese es nuestro trabajo; son viviendas sociales con subsidios.

A nosotros nos pasó que estábamos haciendo muchos proyectos y llegó la pandemia y, obviamente, como a todos, nos afectó el alza de los materiales para construir y hubo escasez de mano de obra y todas las otras variables conocidas por todos. Como los precios estaban súper ajustados, además, éste no se podía subir. Es decir, gastabas diez y el precio del contrato era ocho.

-¿Intentaron negociar con los bancos?

-Sí, lo hicimos, pero los bancos tuvieron una posición rígida, que limitó la capacidad de resolver el funcionamiento de manera extrajudicial.

Sí tengo que agradecer al ministro de Vivienda y a los Serviu de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y el Maule, que han sido muy comprensivos y muy proactivos para buscar soluciones y sacar adelante los proyectos.

-¿En particular el Gobierno actual?

-Sí, el ministro Montes, muy bien. Se agradece desde empresas como nosotros esta visión en búsqueda de soluciones habitacionales para las familias y el desarrollo de la actividad.

-¿Qué le parece que la iniciativa de las carteras de Vivienda, Hacienda y Economía, junto a BancoEstado, de preparar una línea de financiamiento especial para el sector construcción?, ¿espera que más bancos se sumen?

-Ojalá que la gestión tenga resultados, porque para este tipo de proyectos, sin la banca, es imposible. Espero que las entidades financieras se sumen de manera activa en el financiamiento de proyectos sociales, porque más allá de ser un negocio, ellos tienen que ser copartícipes del desarrollo del país.

El ministerio y las empresas quieren reactivar todo. La gente está esperando sus casas, pero sin los bancos no se puede. Hoy día están financiando con dificultad. Ese es el gran tema, el financiamiento de los bancos.