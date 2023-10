"Una cartera de inversionistas más diversificada en países y empresas": los objetivos de la ministra López en China para potenciar las concesiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El pasado sábado 14 de octubre la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aterrizó en China en el marco de la primera gira al gigante asiático del Presidente Gabriel Boric.

La secretaria de Estado llegó a dicha nación con un objetivo claro: captar la atención de diversos inversionistas para hacer crecer la cartera de licitaciones del país. Y su tarea ha dado frutos. La ministra López logró reunirse con alrededor de 20 compañías interesadas en estudiar el mecanismo de concesiones, un hito importante para Chile.

“(La cartera de licitaciones) se tiene que seguir agrandando, debiera ser como un tren de nunca acabar. (...) Este plan de inversiones no puede detenerse nunca, tiene que seguir en el tiempo, y para ello necesitamos un conjunto de empresas y de inversionistas que puedan ir absorbiendo esto cada vez más”, comentó la titular de cartera de Obras Públicas a Diario Financiero.

Ministro Montes: “Haremos una licitación por 20 mil viviendas industrializadas en 2024”

-¿Cómo fueron los primeros días en China?

-Hemos tenido un recibimiento muy cariñoso, que refleja un aprecio por nuestro país, ha sido una visita bien emocionante. Hoy en día nosotros ya tenemos dos empresas que participan en nuestro programa de concesiones, entonces lo que queremos con este viaje es aumentar y diversificar el origen de los inversionistas. Esto particularmente en China, porque ellos han tenido un desarrollo en las últimas décadas realmente monumental en infraestructura. Hay mucho que podemos aprovechar y aprender, tanto en términos de inversiones como en términos de conocimiento y tecnología.

-¿Este viaje podrá ayudar a impulsar la cartera de licitaciones del país?

-Nosotros tenemos una cartera concesionada de US$ 28 mil millones. Eso incluye carreteras, hospitales, cárceles, aeropuertos, en fin, tenemos una cartera grande y esa va a seguir aumentando significativamente. Y para que esto ocurra necesitamos tener a su vez una cartera de inversionistas que sea más diversificada en países y en empresas, y para ello estamos aquí en China. Ese es uno de los principales sentidos de nuestra participación en esta gira: incorporar nuevas empresas chinas, y posteriormente empresas de otros países, con el fin de fortalecer nuestro programa de concesión.

-Durante este último tiempo las concesionarias chinas han agarrado fuerza en Chile y se han adjudicado diversas licitaciones. ¿Le gustaría buscar nuevos inversionistas en otras naciones?

-Queremos ampliar nuestra base de inversionistas de concesiones, en términos de tener más países y empresas participando. Así que próximamente queremos hacer una gira de promoción de nuestro plan en Japón y en Corea del Sur. Este plan de inversiones no puede detenerse nunca, tiene que seguir en el tiempo, y para ello necesitamos un conjunto de empresas y de inversionistas que puedan ir absorbiendo esto cada vez más. Eso nos permite disponer de más recursos, y no concentrar nuestra cartera en determinadas naciones, continentes o empresas. Eso no es bueno.

-Hace algunas semanas un fabricante español de trenes advirtió que la oferta de su rival chino en la licitación de EFE era "temeraria". ¿Qué medidas van a tomar para que esto no ocurra con los procesos de licitación de infraestructura?

-Llevamos ya 30 años de experiencia. Las empresas tienen que ir haciéndose cargo y haciéndose responsable de las propuestas que hacen. Ellas tienen su respaldo y sus patrimonios, y tienen que darse cuenta y responder frente a las propuestas que hacen y sus licitaciones. Eso es lo que el Estado tiene la obligación de exigir.

-¿Este viaje podrá ayudar a aumentar la competencia que se necesita en este rubro?

-Como ministerio hemos adoptado un conjunto de medidas para modificar nuestra operatoria interna. Una de ellas es mejorar nuestros procesos de manera que las empresas se sientan más cómodas operando con nosotros. Además, queremos abrir más espacio para que las empresas de tamaño medio y pequeño puedan optar a contratos de mayor magnitud. Hay medidas que tenemos que seguir revisando, que tienen que ver con encontrar formas para que nuestros sean procesos fluidos y ágiles, porque es demasiado el impacto que tiene eso en la gente. Y que sean más competitivos, atractivos, que tengan un buen soporte de financiamiento y más flexibles.

Concesionaria a cargo del Hospital de Antofagasta solicita al MOP US$ 5 millones por sobrecostos de la pandemia

Nueva mirada en infraestructura

-Algunos expertos han hablado de la innovación de contratos, ¿han evaluado esta medida?

-Lo estamos pensando y estudiando. Sabemos que hay nuevas modalidades de contrato que se están usando en otras partes. Para nosotros es bien importante, porque en particular los contratos de concesión están vivos, están permanentemente siendo modificados. Por lo tanto, tenemos que avanzar en que esos procesos puedan fluir de manera mucho más rápida para poder hacer las obras con mayor rapidez. Así que sí, queremos innovar en el tema de contratación.

-¿Cómo van con la cartera de licitaciones? ¿Lograrán terminar este 2023 con todo lo programado?

-Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para hacer esas licitaciones que anunciamos y esperamos poder llevarlas todas a cabo. En eso están enfocados las direcciones del ministerio y todas las Seremis a lo largo del país. Entendemos que cada una de estas generan actividad económica, por eso queremos realizar esos 550 llamados a licitación.

-Respecto a los socavones de Viña del Mar y a las filtraciones de agua en AVO1, ¿están evaluando cambios en la forma de construir infraestructura?

-Es evidente que la estructura requiere ser pensada desde el punto de vista de la resiliencia. La realidad que tenemos es que el cambio climático está afectando a nuestro país, tenemos que seguir avanzando en infraestructura que pueda soportar y adaptarse a esta nueva realidad, que tampoco es tan conocida. Eso sí en el caso de AVO1, más allá del origen de la filtración, nosotros tenemos un reparo bien grande respecto a cómo se gestionó la crisis de esta situación. La empresa se tomó muchas semanas antes de hacerse cargo del problema, tuvimos que obligar a esta a rebajar la tarifa. Entonces, tenemos una apreciación crítica de cómo gestionó la crisis, ya que tiene que ver más con eso que con el cambio climático.

-A raíz de estas emergencias, ¿se debería hacer una revisión a las diversas infraestructuras del país?

-Eso estamos haciendo, gestión de riesgos proactiva. Y no solo en nuestra infraestructura concesionada, si no en todo el resto de la infraestructura, que ya vimos súper afectada en los meses pasados; entonces, tenemos que estar mucho más atentos. Ahí hay un espacio de trabajo que tenemos por delante.