"Undurraga China": la apuesta de la viña chilena para conquistar el mercado asiático

A juicio de Andrés Izquierdo, gerente general de Viña Undurraga, la pandemia también le dejó beneficios a la industria, en términos de ventas, digitalización de procesos y porque los forzó a “buscarle la vuelta” al negocio.

“En 2020, se favoreció mucho la marca conocida. En vino no tenemos una posición dominante, pero en espumante sí tenemos alrededor de un 20% de participación de mercado. Entonces, en espumante nos fue muy bien y en vinos no tanto. 2021, en cambio, fue la fiesta del consumo y se vendía todo”, relata el ejecutivo.

Hoy, como compañía se enfrentan a escasez de insumos -particularmente botellas- y alzas en los costos. Por ese motivo, la viña está tomando una serie de medidas, como alivianar el peso de los envases y estandarizar la línea de botellas.

“También tiene que ver con la sustentabilidad. Por ejemplo, reemplazar la cápsula a los espumantes por un collarín, usar papel reciclado en etiquetas, cajas blancas”, agrega.

Nuevas tierras y la sequía

El gerente afirma que hace algunos años que la empresa está teniendo sólidos indicadores financieros que no quieren perder, por lo que han formulado un plan de inversiones para adaptar a la compañía al panorama actual y volver a crecer, ya que están “a plena capacidad”.

Izquierdo señala que, entre 2007 y 2022, las plantaciones de viñas han disminuido un 24% en el país, por lo que “hay un desafío adicional. Si antes comprabas una proporción importante de la producción en uva a otros productores, hoy ese precio se ha ido para arriba, entonces hace sentido incorporar esa producción dentro de la compañía. Además, a medida que tu composición de venta cambia necesitas de otras cepas y vienen compradores de otros cultivos que hacen inviable que tú te quedes en los mismos lugares”.

En esa línea, durante los últimos años la empresa vendió tres campos y compró uno nuevo de 300 hectáreas (ha) en San Javier, para destinarlo a la producción de uva que hoy compra. De esas 300 ha, 250 son plantables: este año sembraron las primeras 70, el próximo lo harán con otras 100 y en un plazo de tres años buscan finalizar el proceso.

Por otro lado, Izquierdo explica que esto también está muy relacionado con la sequía, por lo que también están invirtiendo en tranques para los campos, lo que se hace fundamental para sacar provecho al agua.

Finalmente, el ejecutivo también cuenta que, debido a la crisis logística mundial, tuvieron que hacer inversiones que “no van a rentar nada, solo solucionar ineficiencias. Por ejemplo, una bodega de producto terminado. Ya no puedo decidir el envío de un contenedor el día de antes, porque no tengo botellas o porque el cliente no tiene reservas y no quiere pagar tanto”.

Además, el próximo año avanzarán con una nueva línea de embotellación para financiar el crecimiento, ya que estiman que el volumen producido debiera tender a aumentar.

“Undurraga China”

Actualmente, la viña produce al año unas 1.850.000 cajas. De ellas, cerca de 750 mil se quedan en Chile y el resto se exporta. El principal destino es Holanda, país que importa entre 400 y 450 mil cajas de Undurraga, muchas de las que van directo a supermercados, con marcas como Aliwen, TH y Sibaris.

Ahora, Izquierdo dice que para la empresa Asia es un mercado prioritario y por ello están abriendo una sociedad con una contraparte china para establecer la marca en ese lugar.

“Allá la línea TH es tremendamente demandada y funcionábamos con distintos importadores por región, pero nos damos cuenta que es un enredo y que hay que tener solo un punto de entrada, por eso buscamos socios chinos. Tendremos participación y la sociedad se llamará Undurraga China. Va a ingresar los productos y venderlos al wholesale”, explica el gerente general de la viña.

Izquierdo comenta que el proceso ha sido complicado, ya que por la política Cero Covid de China, les ha costado conseguir las licencias. En cuanto a las exportaciones, dice que por ahora estas no se han visto muy afectadas, pero que “en la recompra probablemente empecemos a ver el trancazo, porque el consumo se ha disminuido”.

Derechos de agua en la Convención: “Hay una luz de alerta, pero si el reglamento se aplica bien, puede funcionar”

Izquierdo considera que un reordenamiento del Código de Aguas es necesario, porque “efectivamente muchas cuencas están dando mucho más de lo que hay. Es una realidad que, hace diez años, en Chile llueve mucho menos. Entonces, yo creo que los derechos quedaron excedidos en algunas partes”.

No obstante, afirma que cuando se habla de que los derechos de agua no van a ser transables en la nueva Constitución, sí ve una complejidad.

“Hay que tener cautela con que no sean de propiedad privada, porque te frena la inversión. ¿Quién va a invertir si su derecho puede caducar en tres años? Entonces, la Constitución dice una cosa, pero hay que llevarla a la práctica y eso está en el reglamento. Por eso, hay una luz de alerta, pero si se aplica bien y las concesiones son a 30 años, puede funcionar”, argumenta.

Añade que el tema del agua “es un problema país solucionable, lo que no logro entender es por qué la política de embalse tarda tanto, porque la cantidad de agua que se pierde en Chile es una cosa brutal”.