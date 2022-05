Exportaciones de vino a China cayeron 25% durante marzo ante el cierre de ciudades

La asociación gremial Vinos de Chile dio a conocer el desempeño de las exportaciones nacionales en marzo de 2022.

Si bien China sigue siendo el principal destino de las transacciones, se observó una disminución de un 25% en volumen y un 13% en valor, lo que está “asociado a los problemas logísticos que se han agudizado por los exhaustivos controles y cierres parciales en las ciudades más importantes en este país, a causa de la política de cero Covid”, señaló el gremio en un comunicado.

Durante marzo, las exportaciones totales aumentaron un 4% en volumen y un 3,5% en valor en comparación al mismo mes de 2021. Esto se traduce en el envío de 4,2 millones de cajas por un valor de US$ 124,5 millones.

No obstante, en las cifras acumuladas, el saldo no es positivo. “Este primer trimestre da cuenta de las dificultades que ha experimentado el comercio internacional, incluido el vino, con los problemas logísticos que se arrastran, además de la guerra en Ucrania y los nuevos cierres por Covid en China. Tal es así que las exportaciones no logran despegar y se mantiene un nivel similar en volumen (-0,5%) y una baja de -1,8% en valor, respecto del primer trimestre del año anterior”, sostuvo la asociación.

A pesar de esto, China continúa con el primer lugar en valor, con US$ 257 millones en el último año móvil, lo que representa un aumento de 32,6% respecto del periodo anterior, “lo que refleja la recuperación que presentó este mercado en 2021”, dice Vinos de Chile.

En tanto, durante el último año móvil, Brasil se ubica en el primer lugar en cuanto a volumen con 7,5 millones de cajas enviadas, aunque esta cifra significa una disminución de un 8,8% respecto al lapso anterior.

Las exportaciones con mejor desempeño en marzo fueron a Japón, Canadá, Reino Unido y México. Estos dos últimos países experimentar un incremento de un 39,3% y 45,7% respectivamente. Reino Unido, además, es el segundo destino más importante detrás de China.

Los precios

En el primer trimestre de 2022 se observaron retrocesos en los precios de todas las categorías. El vino embotellado sufrió una disminución de -1,4%, el espumante de -4%, el vino a granel de un -6,5& y el vino envasado un -4,5.

“Con este desempeño el promedio del vino total se ubica en US$ 2,2 por litro, un -3,7% por debajo del mismo período anterior”, afirmó Vinos de Chile.