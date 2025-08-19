Aceite de oliva chileno es reconocido como el mejor del hemisferio Sur

El aceite de oliva ALMA ARAUCO desarrollado por la empresa nacional MORE Chile se llevó tres distinciones en los JOOTA Awards 2025.

Pese a todavía no ser lanzado al mercado, el aceite de oliva ALMA ARAUCO de la empresa chilena MORE Chile recibió 3 galardones en los JOOTA Awards realizados en Tokio, uno de los certámenes más influyentes de Asia en esta categoría.

El producto recibió el Diamond Award como mejor aceite del hemisferio Sur; el Special Award – Buyer’s Selection, entregado por un panel de expertos del retail; y el Gold Award en la categoría de “Frutado Intenso”.

Gisselle Bracamonte, fundadora y directora ejecutiva de MORE Chile, señaló que esta distinción representa un logro nacional: “Este reconocimiento valida no solo nuestro trabajo, sino también el potencial de Chile como origen de excelencia”.

La sequía que azotó el Mediterráneo redujo notablemente las cosechas en Grecia, Italia y España, lo que aumentó el precio internacional de aceite de oliva a US$ 12 mil por tonelada en 2024. Esto reconfiguró el mercado y permitió la entrada a países del hemisferio sur con producción de alta calidad como Chile, que se posicionó como el noveno mayor exportador mundial de aceite en 2024, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Para Bracamonte estos premios significan un impulso a nuevas oportunidades comerciales para el aceite de oliva chileno en los mercados internacionales, ya que al contar con el respaldo de Joota, Alma Arauco podría ingresar a una de las cadenas de retail más importantes del país nipón.

Anteriormente, otro producto de la misma empresa, el aceite elaborado en el desierto de Atacama de nombre Ícono, fue uno de los mejores evaluados por los consumidores en la plataforma de comercio electrónico Rakuten y próximamente buscará posicionarse en el mercado europeo.