El mayor ecommerce de Japón destaca a aceite de oliva chileno como el más vendido y con mejor calificación

El aceite extra virgen Icono By More fue elegido como el mejor evaluado en Asia por Rakuten, en medio de una histórica alza global de precios.

Elaborado en el Desierto de Atacama, el aceite de oliva extra virgen de la firma More Chile fue distinguido por Rakuten, la principal plataforma de comercio en línea en Japón, como el producto número uno en ventas y con mejor calificación en el país y el continente asiático.

Con más de 100 millones de usuarios activos, Rakuten representa la mayor tienda digital de Japón. Sus distinciones premian productos que destacan tanto por su rendimiento comercial como por la alta valoración de los consumidores.

El aceite de oliva premium chileno Icono By More ingresó al mercado japonés en 2013 y ha acumulado más de 12 medallas de oro en competencias internacionales. Actualmente se posiciona como el segundo aceite de oliva más consumido en Japón. Su éxito se le atribuye a su origen único y una acidez máxima de sólo 0,2%.

“Este reconocimiento es un hito para More Chile y para toda la industria del aceite de oliva nacional. Japón es un mercado de alta exigencia, donde la calidad, el origen y el proceso de producción son determinantes en la elección de los consumidores. Haber alcanzado esta distinción en Rakuten valida el esfuerzo que hemos puesto en ofrecer un producto excepcional, y nos motiva a seguir llevando la excelencia chilena al mundo”, dijo Gisselle Bracamonte, directora ejecutiva de la empresa.

Oportunidad clave para Chile

Este reconocimiento ocurre en un momento clave para la industria, cuando el mercado mundial del aceite de oliva atraviesa una alza histórica de precios debido a la baja producción en países mediterráneos. Actualmente, el valor internacional del litro bordea los US$ 8, tras haber alcanzado US$ 12 mil por tonelada en su punto más alto en 2024. Esta situación ha impulsado la demanda por aceites premium de origen alternativo, como el chileno.

"La escasez de aceite de oliva en países productores tradicionales como España, Italia y Australia ha llevado a los consumidores a buscar nuevas alternativas de calidad. En el mercado local, el crecimiento de la demanda por productos gourmet y sustentables también ha impulsado nuestra presencia, permitiéndonos consolidar nuestra oferta dentro y fuera de Chile", señaló Bracamonte.

Según mencionó More Chile, el posicionamiento del aceite de oliva extra virgen ultra premiun, Icono By More, se ha logrado gracias a una estrategia integral que ha incluido alianzas estratégicas, eventos gastrónomicos, catas con expertos y colaboraciones con chefs reconocidos, consolidando su presencia en el segmento gourmet japonés.

En este contexto, Bracamonte destacó la visión de More Chile de "ser un fiel embajador de lo mejor del país, llevando productos reconocidos y premiados internacionalmente por sus atributos saludables y organolépticos. Así, el aceite de oliva ha sido un pilar estratégico en nuestra oferta, representando no solo la excelencia agrícola de Chile, sino también nuestra capacidad de innovación en la producción de alimentos".