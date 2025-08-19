Paro de conductores de buses Red afecta a más de 50 recorridos del sistema metropolitano

Independiente de la huelga, desde el Gobierno aseguran que el sistema se encuentra funcionando con normalidad.

Tras no llegar a un acuerdo con la firma, el sindicato de conductores de RBU -operadora del sistema Red Movilidad- inició su paralización a las cinco de la mañana de este martes.

Así, los conductores del sindicato “Elías Laferte” -quienes denuncian bajos salarios y abusos laborales, entre otros- dieron inicio a una huelga que afecta a más de 50 recorridos del sistema de transporte público metropolitano.

En específico, el presidente del sindicato, Exequiel Venegas, detalló a Radio ADN que “no se llegó a acuerdo con la empresa porque la empresa dice que no tiene plata. Nosotros no creemos en la postura de la empresa, porque aquí hay recursos“.

Y agregó: “Somos 300 trabajadores que estamos resistiendo debido a que el sistema de transporte se implementó mal, y hasta el día de hoy no lo han arreglado ni para los trabajadores ni los pasajeros que toman este servicio".

Hora punta de la mañana

Los buses que no estarán funcionando transitan por las comunas de Las Condes, La Cisterna, La Reina, Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel y Maipú.

No obstante, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) informó esta mañana que “de acuerdo con los reportes en línea de nuestro Centro de Monitoreo de Buses, conectado a los centros de control de flota de todas las empresas operadoras, los 418 servicios del sistema circulan en su totalidad y con la frecuencia regular establecida”.

A su vez, desde el gobierno señalaron que “la compañía precisó que esta situación no afecta la operación de los servicios, por lo que los 56 recorridos que administra se encuentran funcionando con normalidad”.

Al respecto, la directora del DTPM, Paola Tapia, señaló: "Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad, prestando los servicios de buses con la frecuencia establecida para la movilidad de las personas. Existe una huelga de un sindicato perteneciente a una empresa, pero sin afectación de los servicios".

Por su parte, Venegas aseguró que “el Ministerio de Transporte junto a la empresa están rompiendo la huelga, porque traen trabajadores de otras partes a cubrir los servicios".